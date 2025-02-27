Altın tepetaklak oldu! Altın neden düşüyor daha da düşer mi? Bugün güncel altın fiyatları ne kadar

Altın geçen hafta hızlı yükselişi sonrası bu hafta hızlı bir şekilde geriye düşerek yatırımcısını endişelendirmesine sebep oldu. Peki altın daha da düşer mi, nereye kadar düşer? İşte 27 Şubat 2025 güncel altın fiyatları.

1 9 ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR? Doların değer kazanmasına bağlı olarak emtianın düşüş yaşadığı gözleniyor. 2,906.96 seviyesinin altında kaldığı sürece aşağı yönlü gevşemeler görebiliriz. Önceki işlem gününde 2,900.09 seviyesinden kapanan ons altın için günlük kayıp %0.56 olarak gerçekleşti. ABD tahvil faizlerinde gözlenen yukarı yönlü hareket ons altını aşağı yönde baskılıyor. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan ons altın için RSI göstergesi 58.77 seviyesinde iken momentumu 100.08 seviyesinde. 2 9 ALTIN DAHA DA DÜŞER Mİ? Teknik açıdan değerlendirildiğinde, 2.950 dolar seviyesinde satıcıların alıcılara kıyasla daha baskın olması, fiyatların bir süre soluklanmasına neden oluyor. Aşağı yönlü hareketlerde 2.900 dolar destek seviyesi olarak öne çıkarken, daha güçlü bir düşüşte 2.850 dolar seviyesi de takip edilebilir. Gün içi işlemlerde 2.930 ve 2.950 dolar seviyeleri direnç noktaları olarak izlenirken, fiyat hareketlerinin yatay bir seyir izlemesi beklenebilir. 3 9 BU GÜN GRAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 3.392,24 SATIŞ(TL) 3.392,93 ÖNCEKİ KAPANIŞ 3.418,08 -0,74 % 4 9 BU GÜN ÇEYREK ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 5.612,00 SATIŞ(TL) 5.655,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 5.703,00 -0,84 % 5 9 BU GÜN YARIM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 11.224,00 SATIŞ(TL) 11.311,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 11.407,00 -0,84 % 6 9 BUGÜN TAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 22.193,24 SATIŞ(TL) 22.633,72 ÖNCEKİ KAPANIŞ 22.929,43 -1,29 % 7 9 BUGÜN CUMHURİYET ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 22.386,00 SATIŞ(TL) 22.535,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 22.719,00 -0,81 % 8 9 BUGÜN ONS ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 2.889,84 SATIŞ(USD) 2.890,30 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.916,45 -0,90 % 9 9 BUGÜN KÜLÇE ALTIN NE KADAR OLDU ALIŞ(USD) 94.750,00 SATIŞ(USD) 94.800,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 96.000,00 -1,25 %



