Bedelli askerlik yapmak isteyenlerin uykusu kaçacak: İşte tahmin edilen zam…

2024 yılının ikinci çeyreğinde bedelli askerlik zammı görülmeye başladı. Kurumlar ücret üzerinde hesaplamaları yapıyor. Bedelli askerlik yapacak olanlar ise, fiyatın ne olacağını merak ediyor.

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Güncel bir vatandaşın bedelli askerlik için ödemesi gereken miktar 182 bin 608 lira. Ancak bu miktarın yakın zaman artması bekleniyor.

BEDELLİ ASKERLİKTE ZAM YOLDA

Bedelli askerlik ilk olarak 2011 senesinde yürürlüğe girmişti. Vatandaşlar, 2015 ve sonrasında bedelli askerlik talebinde yoğunlaştı. Günümüzde de halen bedelli askerlik yapanların sayısı bir hayli fazla.

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2023 yılının ilk döneminde bedelli askerlik 104 bin 84 TL idi. Temmuz’da bu rakam 122 bin 351 lira ve 2024 yılında da 182 bin 608 lira olarak güncellenmişti. 2024 Temmuz döneminde ise 219 bin lira olacağı konuşuluyor.

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