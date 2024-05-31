Kiracı ev sahibi hepinizi ilgilendiriyor! Kiralık evlerde yeni dönem başlıyor

Son dakika kira fiyatlarıyla ilgili bir açıklama geldi. Ekonomi yönetimi son zamanlarda yüzde 25 zam sınırının kaldırılabileceğine dair açıklamalar yaptı. Bununla birlikte, %25'in kesinlikle devam etmeyeceğine dair net bir açıklama yapılmadı. Kiralar yüzde 25 zam sınırı kaldırıldığında düşer mi?

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Kiracı ev sahibi hepinizi ilgilendiriyor! Kiralık evlerde yeni dönem başlıyor

1 Temmuz tarihini kiraya vermek isteyen ev sahipleri sabırsızlıkla bekliyor. 1 Temmuz'da çok sayıda ev sahibinin beklentisi %25 sınırının kalkması.

Kira fiyatlarında yeni bir dönem başlıyor: %25 zam sınırının kaldırılması piyasayı nasıl etkiler? Ev sahiplerinin "Yüzde 25 sınırı kalkmazsa" evlerini kiraya verme konusunda çekindikleri söyleniyor. Bazı evlerin dört ay boyunca boş kaldığı ve ne satıldığı ne de kiraya verildiği bildirildi.

Peki, piyasada kiralık daire bulmak için başka nedenler var mı? "Yüzde 25 sınırı çok fazla uygulanmadı" Kira fiyatlarına yüzde 25 zam sınırının kaldırılmasının ardından bir değişiklik olur mu? 1 Temmuz sonrası kiralık daire ilanları artacak mı? Kiralar ne zaman standartlaşır?

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Milliyet'in haberine göre, Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 2022 yılı Haziran ayında yapılan yasal düzenleme ile kira artışlarına yüzde 25'lik bir sınırlama getirildi. Kirada yüzde 25'lik üst limit, yaklaşık iki yıldır konutlarla sınırlıdır.

"Yatırımcılar Ev Almak İstemiyor"

Yatırımcılar yüzde 25'lik zam sınırlaması nedeniyle konut satın almaktan kaçınıyorlar. Mal sahibi-kiracı anlaşmazlıklarının artması, mevduat faizlerinin artması ve kira gelirlerinin yeterli olmaması dahil olmak üzere bir dizi neden vardır.

Söylemi, sadece yüzde 25 sınırına takılmamak için temmuz ayını bekliyorlar. Kira düzenlemesi halihazırda uzatılmadı, ancak şimdiden kiraya verse önümüzdeki yıl TÜFE'ye göre artışlar sağlayacaktır. Şu anda boş tutulmasının kira artışı ile doğrudan bir ilişkisi olduğunu söylemek zor.

İlan sitelerinde satılık verilen konut ilanlarının yaklaşık yüzde altmışının boş konut ilanlarından oluştuğunu söyleyebiliriz. Diğer yüzde yirmi, kiracılı evlerden ve ev sahibinin oturduğu evlerden oluşuyor.

Bu ilanların %4'ü İstanbul'da yayınlanıyor. İstanbul'da ilan edilen konutların yüzde 53'ü boş, yüzde 26'sı kiracılı ve yüzde 10'u mülk sahibi tarafından kullanılıyor.

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