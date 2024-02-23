Bayburt'ta yeniden kar yağışı etkili oldu! Eline küreği alan kapısını küredi!

Kurak geçen günlerin ardından Bayburt'ta yeniden kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha kadar devam etti. Hafif hafif yağan kar ise yeniden Bayburt'u beyaza bürümeye yetti.

Kar yağışıyla birlikte gece geç saatlerde çalışmalara koyulan Bayburt Belediyesi karla mücadele ekiplerinin kar temizleme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Yüksek kesimlerde ise Karayolları 106. Şube Müdürlüğü bölgede çalışma başlattı. Sürücülerin trafikte sorun yaşamaması adına çalışma yürüten ekipler, karla kapanan yolları kar küreme araçlarıyla temizlediler. Ocak ayında neredeyse yazdan kalma günler yaşanırken, Şubat ayının bitimine sayılı günler kala, kar yağışı bir nebze olsun vatandaşları sevindirdi. Dükkan önündeki karları temizleyerek işe koyulan esnaflar ise kar yağışına sevindiklerini söyleyerek, kuraklık olmaması adına kar yağışına ihtiyaç duyduklarını belirttiler.

Eski kışların yaşanmadığını söyleyen bir vatandaş, Bayburt'un iklim şartlarının gitgide değiştiğini belirterek, "Eskiden daha fazla kar yağardı şimdi yağan kar ne ki? Karın yağmasından çok memnunum. İyi de kar yağıyor toprak ıslanır, çiftçi mahsul çıkarır" dedi.

Karın yağmasının birçok faydası olduğunu savunan bir diğer Bayburtlu vatandaş, "Kar yağmadığı zaman, kuraklık olur kuraklık olduğunda ise bitki olmaz. Şu an kar yağıyor, sular artıyor. Köylerin genelinde neredeyse su yok. Karın yağmasının çok faydası var bize. Kar yağarsa çok daha mutlu olacağız" dedi.

Bununla birlikte meteorolojinin hava tahmin raporuna göre, Bayburt'ta bir süre daha kar yağışı olmayacak. Şubat ayının son günlerinde ise, yeni haftayla birlikte karla karışık yağmur etkili olacak. Hava sıcaklığı ise yer yer sıfırın altına düşecek.

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