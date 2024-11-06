Antalya'da hava aracı düştü! Bölgeye çok sayıda ekipler sevk edildi!

Antalya'da sabah saatlerinde hava aracı düştü: Aracın düştüğü bölgeye çok sayıda ekiplerin ulaşmaya çalıştığı belirtildi.

Alanya'da ormana paramotor olduğu değerlendirilen hava aracı düştü. Bölgeye ekipler sevk edildi.

Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, saat 09.00 sıralarında Alanya'ya bağlı İncekum Mahallesi'nde ormana bir hava aracının düştüğü ihbarında bulunuldu.

Bunun üzerine bölgeye 2 araçla 10 AFAD personeli, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Paramotor olduğu değerlendirilen aracın düştüğü bölgede yangın çıktığı da belirtildi. Ekiplerin olay yerine ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: Haber7

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