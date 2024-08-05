Başkan Eren Ali Bingöl'den Tuzlalılara metro sözü; 'Gerekirse Kapılarda Yatacağız Ama O Metroyu Buraya Getireceğiz'

İstanbul’un değişim ilçesi Tuzla’da kritik kararlar birbiri ardına alınmaya devam ediyor. Yeniden açılan Halk Plajı, okullarda beslenme saati, gezici kent lokantası, yeniden başlayacak vapur seferleri derken şimdi de gündem de metro çalışması var. Seçim öncesi her daim vatandaşlarla sokaklarda bir arada olan Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, seçim sonrası da ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda yaptığı gezilerle Tuzla'daki sorunları yerinde inceleyip vatandaşın ve esnafın şikâyetlerini dinleyen Bingöl'e mahalle muhtarları da eşlik etti.

“KAPIDA YATACAĞIZ, ALACAĞIZ GETİRECEĞİZ”

Sahada vatandaştan gelen soruları cevaplayan Bingöl, vatandaşın en çok merak ettiği konular arasındaki metro çalışmalarına da değindi. Adalar vapurunun önümüzdeki hafta faaliyete başlayacağının açıklayan Başkan Bingöl, vatandaşlardan gelen metro sorularına ilişkinse "Bir tek metro kaldı. Kapıda yatacağız, alacağız getireceğiz" diyerek şöyle konuştu:

"Şimdi metroyu sıkıştırıyoruz, metroyu getirmek için, şu tünel açma makinasını bir indirebilirsek rahatlayacağız. Yeter ki siz de bizim arkamızda bize cesaret veren olun.

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O METROYU BURAYA GETİRECEĞİZ."

İstanbul’un değişim ilçesi Tuzla’da kritik kararlar birbiri ardına alınmaya devam ediyor. Bu haftaya ise toplu iş sözleşmesi, UKOME toplantısı damga vurdu.

M4 Tavşantepe-Tuzla metro hattı uzatması 2017'de ihale edildi. Kadıköy-Tavşantepe hattının devamı olarak inşa ediliyor. İnşaat ihalesi M10 Pendik-SGH hattının Pendik-Hastane etabı ile birilkte yapılırken Metro istanbul'un verilerine göre; toplam maliyet ise 1.613.815.000,00 TL (1.6 milyar) olarak açıklanmıştı. Projenin Aydınlı durağına kadar olan kısmının erken açılması planlanıyor.

TUZLA BELEDİYESİ’NDE İLKLERİN SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM-BEL-SEN) ile Tuzla Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Memur ve sözleşmeli personel için aylık iyileştirme zamlarının belirlendiği sözleşmede, kadınlara yönelik yenilikçi projelerin hayata geçirilmesinin yanı sıra belediyede bir Mobbing Kurulu kurulacağının da altı çizildi.

Feribot seferleri UKOME'den oy birliğiyle geçti

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME), gerçekleştirilen toplantı sonrası komşularına, Tuzla-Pendik-Adalar feribot seferleri hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyerek kararın, UKOME’den oy birliği ile geçtiği müjdesini verdi.

TUZLA’NIN ŞAMPİYONLARI ÖDÜLLERİNİ ALDI

Tuzla’mızın sporcu gençleri, boks ve kickboks şampiyonu Gizem Nur Köknar ve madalyalı grekoromen sporcu Muhammed Ali Göçmen Başkan Bingöl ile bir araya geldi