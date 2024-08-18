Başkan Eren Ali Bingöl'den Tuzlalı vatandaşlara ilk kapalı pazar sözünü

Bölgede bazı fabrikaların atık ve cadde işgalinde bulunduğu ihbarına ise işgaller kaldırılsın, yasadışı ise ceza kesilsin talimatı verdi.

BAŞKAN EREN ALİ BİNGÖL MESCİD MAHALLESİNDE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Yerel seçimlerin ardından Tuzla'da Belediye Başkanlığı ipini göğüsleyen Eren Ali Bingöl, Mescit Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Yurttaşların taleplerini de dinleyen Bingöl, gerekli notları çalışma arkadaşlarına aldırdı. Eren Ali Bingöl'e ziyareti sırasında Tuzla Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve Mescit Mahallesi Muhtarı Temel Gündoğdu da eşlik etti.

BAŞKAN BİNGÖL VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ DİNLEDİ

İlk olarak muhtarlık ziyareti yapan Bingöl, mahalleli tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Seçim öncesi de sık sık sokak buluşmalarına katılan Bingöl'ün makamından ayrılıp sahaya inmesi, bölgede yaşayan vatandaşlardan olumlu not aldı. Yurttaşların taleplerini dinleme fırsatı bulan Bingöl'ün, çalışma arkadaşlarına ve meclis üyelerine sık sık not aldırdığı ve talimat verdiği gözlemlendi.

KALDIRIM İŞGALLERİ İÇİN ZABITALARA TALİMAT VERDİ

Eren Ali Bingöl, yanına gelen bir vatandaşın şikâyeti üzerine bölgede cam fabrikasının işgal ettiği kaldırımlar ve çöp atıklar için zabıta ekiplerini görevlendirdi.

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Atıklar ve işgal yüzünden yolu kullanamadıklarını ifade eden vatandaşın şikâyetine yönelik Eren Ali Bingöl, ilgili müdürlük çalışanlarına "Buradaki işgali kaldırın. Atıklar ve işgallerle ilgili ceza kesilsin... Eğer yasadışı ise ceza kesilsin. Cezalar ilişkinde tutanaklarını görmek istiyorum. Hemen şu an 2 zabıta gitsin” dedi.

Ulaşımda yaşanan aksaklıklarla ilgili İETT ile koordinasyon halinde olduklarını vurgulayan Bingöl ışıklandırma, asfalt için gerekli çalışmalarında 29 Ağustos itibariyle hızlandırılacağını ifade etti.

Kaynak: Tuzla Belediyesi