Başkan Eren Ali Bingöl Tuzla’nın Kronik Sorunları İçin kolları sıvadı: İlk Adım STK’larla Atıldı

Seçildiği günden beri sivil toplum kuruluşlarına çok önem veren Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl Tuzla’da Sivil toplum Kuruluşları (STK) Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ile yeniden bir araya gelerek, Tuzla’nın çözüm bekleyen birçok kronik sorunu ‘Yerel Paydaş Buluşması’nda masaya yatırıldı.

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Başkan Eren Ali Bingöl Tuzla’nın Kronik Sorunları İçin kolları sıvadı: İlk Adım STK’larla Atıldı

Tuzla’da ‘Yerel Paydaş Buluşması’nın ilki geçtiğimiz ay mayıs ayında gerçekleştirilmişti. Çok sayıda STK’nın bir araya geldiği toplantıda, ana gündem maddesi ise Tuzla’nın çözüm bekleyen birçok kronik sorunu oldu. Şifa’da İkinci kez bir araya gelinen buluşmaya vakıf ve derneklerin ilgisi yine yoğundu.

STK’LAR TUZLA’NIN YÖNÜNÜ BELİRLEYEN AKTÖR OLACAK

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bingöl, ‘STK'ların Tuzla’nın yönünü belirleyen aktörlerden biri olacağı vurgusunu yaptı. Bingöl, “Tuzla Belediyesi, Tuzla halkının daha ulaşılabilir olduğu bir noktada olacak. Bir telefonla işinizin çözülebildiği döneme giriyor olacağız. Araya tanıdık koyulmadan sorunların bir telefonla çözüldüğü Tuzla Belediyesi’ni kurguluyoruz” dedi.

Başkan Eren Ali Bingöl Tuzla’nın Kronik Sorunları İçin kolları sıvadı: İlk Adım STK’larla Atıldı

‘SİZLERLE BİRLİKTE, SİZLERE HİZMET EDİYOR OLACAĞIZ’

“Bu dönemde Tuzla'nın ekonomik sorunlarına da çözüm bulmak için yola çıktıklarını” ifade eden Eren Ali Bingöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

Başkan Eren Ali Bingöl Tuzla’nın Kronik Sorunları İçin kolları sıvadı: İlk Adım STK’larla Atıldı

“Görevi devraldığımızda Tuzla’nın birçok kronik sorunuyla karşılaştık. Rutin belediyecilik faaliyetlerinde de sorun olduğunu fark ettik. Özellikle göreve geldiğimizde 1 ton asfalt bile yoktu, kaldırım taşında bile sorun vardı. Başka başka sorunlar vardı. İşte bu sorunların çözümünde birçok paydaşın yer almasının gerektiğinin farkındaydık. Derneklerimize çok önem veriyoruz; sizsiz bu yolu yürüyemeyiz. Önümüzdeki dönemlerde sizlerle birlikte, sizlere hizmet etmenin keyfini sürüyor olacağız.

Yaklaşık 40 oda, sendika, vakıf ve dernek yönetimin katılım gerçekleştirdiği gecede derneklerin sorun ve talepleri listelendi. Toplantı sonrasında ise hatıra fotoğrafları çekildi.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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