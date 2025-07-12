Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye açıklaması: Yeni sayfa açıyoruz, AK Parti, MHP, DEM birlikte yürüyeceğiz

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. PKK'ın dün silah bırakmasının ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi nitelikteki konuşmasına çevrilmişti. Ve beklenen açıklama geldi. AK Parti'nin gelenekselleşen Kızılcahamam kampında beklenen müjdeyi veren Erdoğan, Türkiye'nin gözyaşlarıyla dolu bir sayfayı dün itibarıyla kapatmaya başladığını vurguladı. 'Ne yaptığımızı biliyoruz, endişeye kapılmayın diyen Erdoğan, "Yeni bir sayfa açıyoruz. Şimdi AK Parti, MHP, DEM birlikte yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"AK Parti, MHP, DEM birlikte yürüyeceğiz"

AK Parti'nin gelenekselleşen Kızılcahamam kampında kameralar karşısına geçen Erdoğan önemli mesajlara yer verdi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Aziz milletim, Merkez Karar Yönetim Kurulu ile diğer Genel Merkez kurullarımızın kıymetli üyeleri, Kadın ve Gençlik Kollarımızın Merkez Karar ve Yürütme Kurullarının kıymetli üyeleri, değerli milletvekilleri, kıymetli Kabine üyeleri, aziz dava ve yol arkadaşlarım; sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Toplantımıza teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantılarımızın 32’ncisinde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. İstişare Toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.

Buradan 81 vilayetimiz, 922 ilçemizin her birinde AK Parti’nin büyümesi, güçlenmesi, zirvedeki yerini koruması için aşkla koşturan tüm dava ve yol arkadaşlarıma selamlarımı yolluyorum. Aynı şekilde yurt dışında hareketimizi gururla temsil eden mensuplarımıza ve gönüldaşlarımıza da saygılarımı gönderiyorum.

Türkiye Yüzyılını kutlu bir şafak bilen tüm kardeşlerimi, partimizin emektarlarını, kadın ve gençlik kollarımızı, Genel Merkezinden mahalle temsilcisine kadar her kademede fedakarca görev yapan tüm yol ve dava arkadaşlarımı buradan hürmetle selamlıyor, bu davaya gönül vermiş, bu dava için yüreğini ortaya koymuş her bir kardeşime şükranlarımı sunuyor, Rabbim muhabbetimizi daim eylesin diyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihte yeni bir sayfa açıldı, daha güzel şeyler olacak - Resim: 0

6 gün önce 12 kahramanı şehit verdik. Milletçe yüreğimiz dağlandı. Şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Srebrenitsa soykırımı

Türkiye olarak Srebrenitsa gibi acıların yaşanmaması için Boşnak kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Tam 22 aydır katliama maruz kalan Gazzeli kardeşlerimizin yanında olacağımızı tekrar ifade ediyoruz.

Gazze'de yaşananlar

Mazlum Gazze halkına da dualarımızı gönderiyoruz Onurlu mücadeleden dolayı yanlarında olduğumuzu ve olacağımızı bilmelerini istiyorum.

AK Parti istişare toplantıları

İstişareler sadece ortak akla neden olmaz, feraseti kuvvetlendirir, bereket getirir, Kadorlar arasındaki dayanışmayı daha da güçlendirdi. İstişare toplantılarımız daha öncekiler gibi kendimize ayna tuttuğumuz bir zemin işlevi görecekti. Sizlerden içinizden gelenleri bize açık fikirlilikle söylemenizi istiyorum.

PKK'nın silah bırakması

Terör Türkiye'de her geçen gün tırmandı. Nice hükümetler geldi, hepsi kökünü kazıyacağını söyledi. ancak kimse bitiremedi. Hükümetlerimizin maalesef yanlış yöntemleri oldu. Terörü bitirmek yerine büyüttü. Hataların bedelini hep birlikte ödedik. Sadece Askerlerinmiz ya da siviller şehit olmadı. her şeyden önemlisi terör örgütü ülkemizin huzuruna birliğine dirliğine kardeşliğine çok ağır hasarlar verdi.

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Dün itibarıyla 47 yıllık terör belasının sona erme sürecine girilmiştir. Bugün yeni bir gündür. Tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. bugün Türkiye yüzyılının kapıları ardına kadar aralanmıştır.

"Pazarlık söz konusu değil"

Terörsüz Türkiye süreci bir pazarlığın, bir al ver sürecinin neticesi değildir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin onurunu gururunu çiğnetmeyiz. başını öne eğdirmeyiz.

"Kimsede soru işareti kalmasın"

Çabamız sadece Türkiye'nin hayrınadır. Türkiye'nin hayrına olan her girişimde bizi önde göreceksiniz. Ne yapıyorsak Türkiye ve istikbalimiz için yapıyoruz. Kimsede soru işareti olmasın.

Terör en başından beri bir sektör, bir ekosistem oluşturdu. Milleti istismar ettiler, terör saldırılarından kendi emellerine rant devşirmeye kalktılar. Terörün bitiyor olması en çok onları rahatsız ediyor. Çünkü rant kapıları kapanıyor. Ellerindeki oyuncağı kaybediyorlar. Milletim bunları gördükçe çok daha güçleneceğimizi unutmasınlar.

Terör bitecek göreceksiniz hepsi işsiz kalacak. Niyet okuyarak, komplo teorilerini üreterek milletin sevincini gölgelemeye çalışıyorlar. İçerdeki ve dışardaki gayretlerimiz neticeleniyor. Türkiye kazanmıştır. Milletim kazanmıştır. Birliğimize, bütünlüğümüze, milletimize, huzurumuza kast eden, kast edecek hiçbir girişimde olmayız ve asla müsade etmeyiz.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti dimdik ayaktadır. Düne göre çok daha umutludur. 41 yıllık parantez kapanmaktadır. Terör duvarı yıkılmaktadır.

Terör en başından itibaren bir sektör ve ekosistem oluşturdu. Terör karşıtı gibi görünenler de nemalandı. Terör saldırılarından kendi kirli emellerine rant devşirmeye yeltendiler. Rant kapıları kapanıyor. Çıkarları zedeleniyor. Çünkü ellerindeki oyuncağı kaybediyorlar. Milletim bunları gördükçe çok daha güçleneceğimizi unutmasınlar.

Korku yayarak milletin yeşeren umutlarını kırmaya çalışıyorlar. Terör bitecek göreceksiniz, hepsi işsiz kalacak. Bugün terör biterken terör istismarı da bitmektedir.

Türkiye kazanmıştır, milletim kazanmıştır."

Türkiye kazanmıştır, milletim kazanmıştır. Türk, Kürt, Arap, 86 milyon her bir vatandaşımız kazanmıştır. Birliğimize, bütünlüğümüze, vatanımıza, milletimize, huzurumuza kast edecek hiçbir girişimin içinde olmayız. Böyle girişimlere asla ve asla müsaade etmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayaktadır. Çok daha kuvvetlidir, onurludur, istikbali için düne göre çok daha umutludur. 41 yıllık parantez kapanmaktadır. Terör duvarı yıkılmaktadır. Aziz milletimizin her bir ferdi bu tablodan dolayı bayram etmeli.

Şunu altını çizerek tekrar söylüyorum: Biz bir adım atana her türlü kolaylığı sağlarız. Unutmayın, çıkış yolu arayana kapıyı ardına kadar açarız. Ama sular tersine akmaz, akarsa da gereğini yaparız.

Kimse tedirgin olmasın Türk düne göre çok daha güvendedir, çok daha güçlüdür. Kürt, Arap düne göre çok daha güvendedir, çok daha güçlüdür. Acıları aşmak biliyorum kolay olmayacak, acı hatıraları geride bırakmak elbette kolay olmayacak. Kayıplarımız şüphesiz geri gelmeyecek, ama gençlerimiz hayatlarının baharında aramızdan Allah’ın izniyle bir daha ayrılmayacak. İnşallah annelerimiz gözyaşı dökmeyecek, evlat acısı yaşamayacak.

Biz ne badireler atlattık, biz ne tuzakları aşıp bugünlere geldik. Yaralarımızı sarar, yolumuza çok daha güçlü, çok daha kararlı devam ederiz. Ülke ve millet olarak bu özgüvene, bu iradeye ziyadesiyle sahibiz.

Hiç kimseyi incitmeden, üzmeden, kırmadan, sürecin hassasiyetine uygun şekilde, işin süratle nihayete ermesi için kolaylaştırıcı olacağız, silah teslimini kurulan mekanizma vasıtasıyla titizlikle takip edeceğiz.

Şehit anaları, şehit babaları ellerinizden öpüyorum ve diyorum ki, hiç kimse şehitlerimizin aziz hatırasına el uzatamaz, onların mirasına leke süremez. Evet müsterih olun, gelinen nokta ile şehitlerimizin gayesi menzilini bulmuş olacak. Gazi kardeşlerim, müsterih olun, gelinen nokta ile fedakarlığınız taçlanacak. Türkiye’yi buraya şehitlerimiz taşıdı, gazilerimiz taşıdı. Her birine minnettarız ve onların hatırasını asla çiğnetmeyeceğiz.

Bugün söylenmesi gerekeni merhum Mehmet Akif 104 yıl önce müjdelemişti. Evet;

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyyet;

Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken;bugünleri görmemize vesile olan kahraman ordumuzun, kahraman mensuplarına polis, jandarma, sahil güvenlik birimlerimize, teröre karşı en ön safta mücadele eden güvenlik korucularımıza, Milli İstihbarat Teşkilatımızın isimsiz kahramanlarına, muhterem gazilerimize ve şehitlerimizin değerli yakınlarına, yarım asırdır yaşadığı onca acıya rağmen bu topraklardaki ebedi kardeşliğine leke sürdürmeyen aziz milletime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

İttifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi’nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye sağduyulu bir üslupla süreci sahiplenen DEM Parti heyetine ve özellikle merhum Sırrı Süreyya Önder’e.

Farklı kulvarda olsak da milli meselelerde milli duruş sergileme basiretini gösteren siyasi partilere ve aktörlere, sorumlu yayıncılık çizgisiyle sürece destek olan basın kuruluşlarımıza ve gazetecilere, ayrıca isimleri bizde mahfuz diğer arkadaşlarımıza bugün bir kere daha kalpten teşekkür ediyorum. Güvenlik birimlerimizin çalışmalarına destek olan Irak Merkezi Hükümetiyle, Irak Kürt Bölgesel Yönetimine de buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Cenabı Allah’tan bizleri umduklarımıza nail, bela ve musibetlerden emin eylemesini niyaz ediyorum.

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