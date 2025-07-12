Terörsüz Türkiye sürecinde dün tarihi bir gün yaşandı. PKK silahları yaktı, peki şimdi ne olacak? İşte, 'Terörsüz Türkiye'nin yol haritası...

Terörsüz Türkiye'nin yol haritası: Yeni süreç "merdiven" usulüyle ilerleyecek

Terörsüz Türkiye sürecinde dün tarihi bir gün yaşandı. Bundan sonra süreç Meclis zemininde ilerleyecek. Komisyonda PKK'lıların durumu netleştirilecek. Devletin temel nitelikleri ve milletin değerleri tartışmaya kapalı olacak.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmaya başlaması ile birlikte, süreç bundan sonra MİT ve TSK’nın gözlemlerine paralel olarak Meclis zemininde devam edecek. Önümüzdeki hafta TBMM’de bütün partilerin temsil edileceği bir komisyon kurulacak.

Bu kapsamda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilere yazı yazarak komisyona üye isteyecek. Komisyonun çalışma alanı tamamen silah bırakan bir örgütün tasfiye edildikten sonra örgüt üyelerinin ne olacağı; suça karışmamış olanlar ile suçlu konumunda bulunanların hukuki durumları, Türkiye’ye dönen örgüt üyelerinin toplumsal entegrasyonunun nasıl yapılacağı gibi başlıklardan oluşacak.

1 Ekim’de başlayacak yeni dönemle birlikte, bu süre içinde PKK’nın tamamen silahları bıraktığı ve tasfiye edildiği sonucuna varılırsa, hukuki anlamda Meclis’te bazı düzenlemeler yapılacak.

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Terörsüz Türkiye süreci bir anlamda bundan sonra merdiven usulü ilerleyecek.

PKK’nın attığı her olumlu adıma karşı, siyasi ve hukuki alanda Türkiye de yeni adımlar atacak.

Ancak bu süreçte atılacak her adım, MİT’in ve TSK’nın saha gözlemlerine dayalı olacak.

Bütün bu çalışmalar sırasında hiçbir şekilde devletin temel nitelikleri ve milletin değerleri tartışmaya açılmayacak.

Ancak, süreç başarıya ulaşır, PKK terör örgütünün Suriye ve Avrupa dâhil bütün türevleri tasfiye olursa, toplumun hassasiyetleri de dikkate alınarak af dâhil yeni infaz indirimleri tartışmaya açılabilecek.

Kaynak: Haber7

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