Başkan Bingöl Sahada: “Komşularımızdan aldığımız ilhamla çalışmaya devam”

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, ilçe genelinde saha ziyaretlerini sürdürerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Gün boyu çeşitli noktalarda temaslarda bulunan Başkan Bingöl, Tuzlalıların talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaretleri kapsamında esnafı tek tek dolaşan ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Bingöl, sahadaki buluşmaların çalışmalarına yön verdiğini belirterek, “Tuzla için çok çalışıyoruz. Sahada komşularımızla her buluşmamız, çok daha güzel işler yapmamız için bize ilham veriyor, yol gösteriyor. Hep birlikte emekle, gayretle yürümeye devam” ifadelerini kullandı.

“İNSANLAR ULAŞIM AÇISINDAN BAYA RAHATLADI”

Şifa Mahallesi’nde de incelemelerde bulunan Bingöl, bölgede hayata geçirilen hizmetlere ilişkin bilgi verdi. Ücretsiz spor salonunun hizmete açıldığını hatırlatan Bingöl, “Şehit Sezgin Zorba Parkı’nı yeniledik, içine Tuzla Mekan Kafe’yi kazandırdık. Ayrıca Çayırova Marmaray’a ücretsiz ring seferi başlattık” dedi.

Mahalle sakinlerinden bir vatandaş ise özellikle ulaşım hizmetlerine dikkat çekerek, “O çok önemliydi hatta. Bence insanlar en çok ondan mağdurdu. Çünkü Marmaray’ın olduğu yer biraz tenha bir yer. İnsanlar ulaşım açısından baya rahatladı” şeklinde konuştu.

“KOMŞULARIMIZIN DESTEK VE SEVGİSİNDEN GÜÇ ALDIK”

Şifa Mahallesi pazar alanında da vatandaşlarla buluşan Başkan Bingöl, ziyaretlerine ilişkin değerlendirmesinde, “Teşekkürler Şifa Mahallesi! Tuzla’mızın her mahallesinde olduğu gibi Şifa’da da hizmetlerimizi yerinde inceledik, ihtiyaçları dinledik, komşularımızın destek ve sevgisinden güç aldık. Daha güzel bir Tuzla için birlikte çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.