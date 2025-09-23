Başkan Ahmet Cin Üniversiteyi Kazananlara Desteği 15.000 TL’ye Yükseltti

Pendik Belediyesi, ilçede ikamet eden ve üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran her öğrenciye bu yıl da 15 bin TL eğitim desteğini devam ettiriyor. Bugüne kadar 20 bini aşkın öğrenciye 217,5 milyon lira katkı sunulan programa başvurular pendik.bel.tr adresinden yapılabiliyor. Başkan Ahmet Cin: “Geleceğimizin teminatı gençlerimize verdiğimiz desteği bu yıl 15 bin liraya çıkardık; sizin sevinciniz bizim sevincimiz.” dedi.

“Yeni Üniversiteli Destek Uygulaması”na 4 yıldır devam eden Pendik Belediyesi, bu yılda üniversiteye yeni kayıt olacak öğrencilere desteğini artırdı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, ilçede ikamet eden ve üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran her öğrenciye bu yıl 15 bin TL eğitim desteği sağlanacağını duyurdu.

Öte yandan eğitim desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler, pendik.bel.tr adresindeki “Yeni Üniversiteli Destek Formu”nu doldurarak başvuru yapabilecek.

Pendik Belediyesi’nin “Yeni Üniversiteli Destek Uygulaması” kapsamında, bugüne kadar 20 bin 153 öğrenci toplamda 217 milyon 500 bin liralık destekten yararlandığı belirtildi.

“15 Bin TL’ye yükselttik”

Belediye Başkanı Ahmet Cin yaptığı açıklamada, “Üniversite sınav maratonu sona erdi, sonuçlar açıklandı, kayıtlar tamamlandı. Hepimize hayırlı olsun. Pendik’te ikamet eden ve lisans ya da önlisans programına ilk kez kayıt yaptıran tüm öğrencilerimize verdiğimiz desteği bu yıl da sürdürüyoruz. Destek miktarımızı 15 bin TL’ye yükselttik” ifadelerini kullandı.

“Ne varsa Pendik’te var”

Başkan Ahmet Cin açıklamasının devamında “Unutmayın, sizin sevinciniz bizim sevincimiz. Geleceğimizin teminatı gençlerimize hayırlı olsun. Ne varsa Pendik’te var!” sözleriyle eğitime verilen desteğin süreceğini vurguladı.

Başvuru şartları şöyle:

-Öğrencinin ve Velisinin son 3 aydır Pendik’te İkamet etmesi

-Türkiye sınırları içinde bir üniversiteye yerleşmesi

-Devlet Üniversitesi, Özel Üniversite veya Vakıf Üniversitesine yerleşmesi

-2025 yılında üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına ilk defa yerleşmesi

-Açık öğretim, uzaktan öğretim kazanan ve dikey[1]yataş geçiş yapan öğrencilerin başvuruları alınmayacaktır.