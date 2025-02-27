Başakşehir'de dumanlar yükseldi: İETT otobüsünde yangın çıktı!

Başakşehir'de dumanlar yükseldi: İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi çıkışındaki alt geçitte bir İETT otobüsünde yangın çıktı.

Olay, sabah saatlerinde yaşandı ve kısa sürede paniğe yol açtı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, Bahçeşehir bölgesinde seyir halindeki otobüsün içinde çıktı. Yangının neden kaynaklandığı henüz belirlenemedi. Otobüs şoförünün durumu fark etmesiyle birlikte, yolcular hızla tahliye edildi ve herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Polis ve İtfaiye Ekipleri Olay Yerine Sevk Edildi

Yangın ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerine güvenlik önlemi alarak yolu çift yönlü ulaşıma kapattı. Ekipler, yolcuların güvenliğini sağladı ve yangının büyümesini engelledi.

Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle, yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak, yangının çıkmasının ardından otobüs kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde incelemeler devam ederken, yangının tam olarak hangi sebeple çıktığına dair araştırmalar sürüyor.

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Otobüs Kullanılamaz Hale Geldi

Yangının etkisiyle otobüs ciddi şekilde zarar gördü ve artık kullanılamaz hale geldi. Otobüsün servise çıkması için onarımlar yapılması gerekecek. Olayın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapılmadı.

İncelemeler Sürüyor

Yangın nedeniyle büyük bir tehlike atlatıldı ve yolcular herhangi bir yaralanma olmadan güvenli bir şekilde tahliye edildi. İstanbul'da yaşanan bu olay, toplu taşıma araçlarında güvenliğin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, olayla ilgili incelemeleri sürdürüyor ve yangının çıkış nedeni hakkında bilgi verecek.

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