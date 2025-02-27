Kırmızı bültenle aranan terörist Salih Müslim ile röportaj yapmıştı: Gazeteci Nevşin Mengü hapis cezasına çarptırıldı! Nevşin Mengü kimdir? İşte önemli detaylar...

Gazeteci Nevşin Mengü, PYD/YPG elebaşı Salih Müslim ile yaptığı röportaj nedeniyle yargılandığı davada ceza aldı. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Mengü'ye 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme cezayı 3 yıl süreyle erteledi.

Gazeteci Nevşin Mengü, terör örgütü PYD/YPG'nin kırmızı bültenle aranan elebaşı Salih Müslim ile röportaj yaptı. Röportajı YouTube kanalında yayınlayan Mengü, kısa süre sonra videoyu kaldırdı. Bu röportaj nedeniyle hakkında "alenen silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla dava açıldı. Savcılık, Mengü'nün 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mengü, hakkında adli kontrol şartı olarak yurtdışı çıkış yasağı uygulandı.

İLK DURUŞMADA NELER YAŞANDI?

14 Şubat'ta hakim karşısına çıkan Mengü, yazılı savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Beraatını isteyen gazeteci, "Ben gazeteci ve yayıncı olduğum için Gazze'de sağlanan ateşkes nedeniyle oraya gidip haber yapma durumum vardır." dedi.

Yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep eden Mengü'nün bu talebi mahkeme tarafından kabul edildi. Mahkeme, adli kontrol şartının gazetecinin mağduriyetine neden olacağına kanaat getirdi.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Bugün (27 Şubat) görülen karar duruşmasına Nevşin Mengü katılmadı. Duruşmada avukatı Hüseyin Ersöz hazır bulundu. Avukat Ersöz, müvekkilinin uzun yıllardır gazetecilik yaptığını vurguladı:

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"Müvekkilimiz Türkiye'nin ilk kadın savaş muhabiri olarak sayılmaktadır. Uluslararası basın kartı sahibidir."

Avukat, isnat edilen suçun gazeteci kimliğiyle değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek beraat talep etti.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme, Nevşin Mengü'yü "alenen terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca cezanın 3 yıl süreyle ertelenmesine hükmetti.

NEVŞİN MENGÜ KİMDİR?

Doğum : 2 Mayıs 1982 (41 yaşında), Ankara, Türkiye

Ankara'da doğdu. Anne tarafından Balıkesirli, baba tarafından Manisalıdır.

İlköğrenimini Ankara'da, ortaöğrenimini Ted Ankara Kolejinde, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını Galatasaray Üniversitesinde "Türkiye üzerine toplumsal incelemeler" üzerine yaptı.

Gazetecilik kariyeri

Televizyonculuğa 2005 yılında Kanaltürk televizyonunda başladı ve bu kanalda Kadınlar Kulübü adlı programı sundu. Bir yıl sonra Habertürk'te muhabirliğe başlayan Mengü, One Ajans tarafından gelen Tahran muhabirliği teklifi üzerine bu kanaldaki görevini bıraktı ve 1,5 yıl ajansın Tahran temsilciliğini yaptı.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'na prodüksiyon ve iletişim hizmetleri sağlayan One Ajans'ta bir süre görev alan sunucu, altı ay Hürriyet gazetesinde de çalıştı. CNN Türk kanalında editörlük ve sunuculuk yaptı. Temmuz 2011'de mensubu bulunduğu medya grubu DYH'in bünyesindeki Kanal D'nin ana haber sunucusu Mehmet Ali Birand'ın sağlık sorunları nedeniyle yayına çıkamaması sonucu aynı gün içinde iki farklı televizyon kanalında ana haber bülteni sundu.

31 Ekim 2017 tarihinde BirGün gazetesinde yazmaya başladı.[5] DW Türkçe YouTube kanalında her salı TSİ 21:00'de Bire Bir programını sunmaya başladı. 30 Kasım 2020'de tekrar yayına başlayıp 25 Aralık 2020'de kapanan İstanbul merkezli Olay TV'de Ana Haber Bülteni'ni sundu. 14 Temmuz 2020 tarihinden itibaren YouTube'da Bugün Ne Oldu? 15 Eylül 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. başlığıyla günlük haber sunmaktadır. 2021'de FOX'da başlayan Orta Sayfa adlı programda yer almaktadır.

Kaynak: Haber7

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