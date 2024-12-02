  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. Bartın'da şüpheli ölüm: Yaşlı çift evinde ölü bulundu!

Bartın'da şüpheli ölüm: Yaşlı çift evinde ölü bulundu!

Bartın'da şüpheli ölüm: Evinde cansız bedenleri bulunan yaşlı çiftin cenazeleri, otopsi incelemesi için Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Bartın'da şüpheli ölüm: Yaşlı çift evinde ölü bulundu!
Yayınlanma:

Bartın'da şüpheli ölüm: Yakınları tarafından haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu.

Evinde cansız bedenleri bulunan yaşlı çiftin cenazeleri, otopsi incelemesi için Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yakınları tarafından haber alınamayınca evlerine gidilen yaşlı çiftin cansız bedenleri bulunması üzerine polis inceleme başlattı.

Bartın'da şüpheli ölüm: Yaşlı çift evinde ölü bulundu!

Borsa haftaya düşüşle başladı: Gözler yarın açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi!Borsa haftaya düşüşle başladı: Gözler yarın açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi!

Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 2 Aralık 2024 Pazartesi gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 2 Aralık 2024 Pazartesi gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

MİT'den nokta operasyon: PKK/YPG’nin sözde sorumlularından Yaşar Çekik etkisiz hale getirildi!MİT'den nokta operasyon: PKK/YPG’nin sözde sorumlularından Yaşar Çekik etkisiz hale getirildi!

Kaynak:AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan'dan korkutan deprem açıklaması: Türkiye'deki bu 24 il büyük tehlike altında
Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan'dan korkutan deprem açıklaması: Türkiye'deki bu 24 il büyük tehlike altında
Başkan Erdoğan Deprem konutları teslim töreninde konuştu: 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışıyoruz
Başkan Erdoğan Deprem konutları teslim töreninde konuştu: 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışıyoruz
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda facia: Yakıt tankeri kamyona arkadan çarptı!
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda facia: Yakıt tankeri kamyona arkadan çarptı!
Kars'ta feci kaza: Öğretmenleri taşıyan minibüs otomobile çarptı! Çok sayıda yaralı var!
Kars'ta feci kaza: Öğretmenleri taşıyan minibüs otomobile çarptı! Çok sayıda yaralı var!
''Ben şimdi kiminle boşanacağım''? Hiç evlenmemiş adama boşanma davası tebligatı gönderdiler
''Ben şimdi kiminle boşanacağım''? Hiç evlenmemiş adama boşanma davası tebligatı gönderdiler
Bakan Şimşek duyurdu! Yasa dışı bahis oynayanlar şimdi yandı! Suça bulaşanların mallarına el konulacak
Bakan Şimşek duyurdu! Yasa dışı bahis oynayanlar şimdi yandı! Suça bulaşanların mallarına el konulacak
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bin sözleşmeli personel alınacak!
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bin sözleşmeli personel alınacak!