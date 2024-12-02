Bartın'da şüpheli ölüm: Yaşlı çift evinde ölü bulundu!
Bartın'da şüpheli ölüm: Evinde cansız bedenleri bulunan yaşlı çiftin cenazeleri, otopsi incelemesi için Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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Bartın'da şüpheli ölüm: Yakınları tarafından haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu.
Evinde cansız bedenleri bulunan yaşlı çiftin cenazeleri, otopsi incelemesi için Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Yakınları tarafından haber alınamayınca evlerine gidilen yaşlı çiftin cansız bedenleri bulunması üzerine polis inceleme başlattı.
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