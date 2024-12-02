  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. MİT'den nokta operasyon: PKK/YPG’nin sözde sorumlularından Yaşar Çekik etkisiz hale getirildi!

MİT'den nokta operasyon: PKK/YPG’nin sözde sorumlularından Yaşar Çekik etkisiz hale getirildi!

MİT'den nokta operasyon: Kırmızı kategoride yer alan PKK/YPG’nin sözde sorumlularından Yaşar Çekik'i etkisiz hale getirdi.

MİT'den nokta operasyon: PKK/YPG’nin sözde sorumlularından Yaşar Çekik etkisiz hale getirildi!
Yayınlanma:

MİT'den nokta operasyon: kırmızı kategoride yer alan PKK/YPG’nin sözde sorumlularından Yaşar Çekik'i etkisiz hale getirdi.

MİT, kırmızı kategoride yer alan PKK/YPG’nin sözde sorumlularından Yaşar Çekik'i etkisiz hale getirdi
MİT, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK/YPG’nin sözde sorumlularından Yaşar Çekik'i Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hale getirdi.

Terörist Yaşar ÇEKİK, Türkiye, Irak ve Suriye’de Türk güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirdiği terör eylemleri sebebiyle İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi Kırmızı Kategori’de yer alıyordu. Ayrıca İnterpol tarafından da kırmızı bültenle aranıyordu.

MİT'den nokta operasyon: PKK/YPG’nin sözde sorumlularından Yaşar Çekik'i etkisiz hale getirildi!

PKK/YPG’li ÇEKİK, MİT’in de öncelikli hedef listesindeydi. Terörist ÇEKİK, MİT tarafından uzun süredir takip ediliyordu. MİT’in istihbarat ağı sayesinde, ÇEKİK’in bir dönem birlikte sözde Cezire Bölge Sorumluluğu yürüttüğü ve kırmızı listede yer alan Orhan Bingöl kod Ali DİNÇER’in MİT tarafından etkisiz hala getirilmesi sonrasında görev yerinin değiştirildiği tespit edildi. Örgüt, Yaşar ÇEKİK’i Şehba Bölgesi’nde görevlendirildi.

MİT'den nokta operasyon: PKK/YPG’nin sözde sorumlularından Yaşar Çekik'i etkisiz hale getirildi!

MİT’in istihbari çalışmaları sonrasında terörist ÇEKİK’in Şehba Bölgesi’ne geçtiğinin öğrenilmesi ile operasyon planı yapıldı.

PKK/YPG’li Yaşar ÇEKİK’in etrafında yer alan MİT ajanları teröristin hareketlerini anlık olarak merkeze aktardı. Operasyona uygun ortamın oluşması üzerine düğmeye basıldı. Yaşar Hakkari kod Yaşar ÇEKİK Suriye Tel Rıfat’ta MİT’in gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Altın haftaya nasıl başladı? Gram çeyrek ne kadar? 2 Aralık 2024 Pazartesi güncel altın fiyatlarıAltın haftaya nasıl başladı? Gram çeyrek ne kadar? 2 Aralık 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları

O burç sahipleri bugün sizin şanslı gününüz! 2 Aralık 2024 günlük burç yorumlarıO burç sahipleri bugün sizin şanslı gününüz! 2 Aralık 2024 günlük burç yorumları

Esad sıkıştı müzakere istedi! 2 Aralık 2024 gazete manşetleriEsad sıkıştı müzakere istedi! 2 Aralık 2024 gazete manşetleri

Kaynak:AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Esad sıkıştı müzakere istedi! 2 Aralık 2024 gazete manşetleri
Esad sıkıştı müzakere istedi! 2 Aralık 2024 gazete manşetleri
Sahte alkol can almaya devam ediyor! Alkolün sahte olduğu nasıl anlaşılır?
Sahte alkol can almaya devam ediyor! Alkolün sahte olduğu nasıl anlaşılır?
Suriye'nin kuzeyindeki sıcak gelişmeler: Tel Rıfat düştü!
Suriye'nin kuzeyindeki sıcak gelişmeler: Tel Rıfat düştü!
İstanbul'da sahte içki denetimleri sıklaştı: Yapılan denetimlerde 5 kişi yakalandı
İstanbul'da sahte içki denetimleri sıklaştı: Yapılan denetimlerde 5 kişi yakalandı
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu: Marmaris'te yakalandı!
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu: Marmaris'te yakalandı!
Bartın'da korkunç kaza: Tatil dönüşü bindikleri otomobil 5 gence mezar oldu!
Bartın'da korkunç kaza: Tatil dönüşü bindikleri otomobil 5 gence mezar oldu!
İstanbul'da su sorunu büyüyor! İSKİ korkutucu rakamları açıkladı
İstanbul'da su sorunu büyüyor! İSKİ korkutucu rakamları açıkladı