MİT'den nokta operasyon: PKK/YPG’nin sözde sorumlularından Yaşar Çekik etkisiz hale getirildi!

MİT'den nokta operasyon: kırmızı kategoride yer alan PKK/YPG’nin sözde sorumlularından Yaşar Çekik'i etkisiz hale getirdi.

MİT, kırmızı kategoride yer alan PKK/YPG’nin sözde sorumlularından Yaşar Çekik'i etkisiz hale getirdi

MİT, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK/YPG’nin sözde sorumlularından Yaşar Çekik'i Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hale getirdi.

Terörist Yaşar ÇEKİK, Türkiye, Irak ve Suriye’de Türk güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirdiği terör eylemleri sebebiyle İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi Kırmızı Kategori’de yer alıyordu. Ayrıca İnterpol tarafından da kırmızı bültenle aranıyordu.

PKK/YPG’li ÇEKİK, MİT’in de öncelikli hedef listesindeydi. Terörist ÇEKİK, MİT tarafından uzun süredir takip ediliyordu. MİT’in istihbarat ağı sayesinde, ÇEKİK’in bir dönem birlikte sözde Cezire Bölge Sorumluluğu yürüttüğü ve kırmızı listede yer alan Orhan Bingöl kod Ali DİNÇER’in MİT tarafından etkisiz hala getirilmesi sonrasında görev yerinin değiştirildiği tespit edildi. Örgüt, Yaşar ÇEKİK’i Şehba Bölgesi’nde görevlendirildi.

MİT’in istihbari çalışmaları sonrasında terörist ÇEKİK’in Şehba Bölgesi’ne geçtiğinin öğrenilmesi ile operasyon planı yapıldı.

Haberin Devamı

PKK/YPG’li Yaşar ÇEKİK’in etrafında yer alan MİT ajanları teröristin hareketlerini anlık olarak merkeze aktardı. Operasyona uygun ortamın oluşması üzerine düğmeye basıldı. Yaşar Hakkari kod Yaşar ÇEKİK Suriye Tel Rıfat’ta MİT’in gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Altın haftaya nasıl başladı? Gram çeyrek ne kadar? 2 Aralık 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları

O burç sahipleri bugün sizin şanslı gününüz! 2 Aralık 2024 günlük burç yorumları

Esad sıkıştı müzakere istedi! 2 Aralık 2024 gazete manşetleri