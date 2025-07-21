  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Bangladeş'te uçak düştü: Okul kampüsüne düşen uçak kazasında çok sayıda ölü ve yaralı var!

Bangladeş'te uçak düştü: Okul kampüsüne düşen uçak kazasında çok sayıda ölü ve yaralı var!

Bangladeş'in başkenti Dakka'da hava kuvvetlerine ait savaş uçağı nedeni bilinmeyen bir şekilde okul kampüsüne düştü. Düşen uçak kazasında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu öğrenildi.

Bangladeş'te uçak düştü: Okul kampüsüne düşen uçak kazasında çok sayıda ölü ve yaralı var!
Yayınlanma:

Bangladeş'in başkenti Dakka'da hava kuvvetlerine ait savaş uçağı nedeni bilinmeyen bir şekilde okul kampüsüne düştü. Düşen uçak kazasında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu öğrenildi.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da hava kuvvetlerine ait savaş uçağının okul kampüsüne düşmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'in başkenti Dakka'nın kuzeyinde bulunan Uttara bölgesinde trajik bir olay yaşandı. Bangladeş Hava Kuvvetleri'ne ait F-7 BGI tipi bir savaş uçağı, Milestone Koleji'nin kampüsüne düştü. Kaza sırasında kampüste öğrencilerin de bulunduğu belirtildi.

Bangladeş'te uçak düştü: Okul kampüsüne düşen uçak kazasında çok sayıda ölü ve yaralı var!

18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bangladeş Ordusu'nun Halkla İlişkiler Ofisi, uçağın orduya ait olduğunu doğrularken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye yetkilisi Lima Khan, yaptığı ilk açıklamada kazada en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bangladeş'te uçak düştü: Okul kampüsüne düşen uçak kazasında çok sayıda ölü ve yaralı var!

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Kazanın ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaklaşık 60 kişi, Ulusal Yanık ve Plastik Cerrahi Enstitüsüne sevk edildi. Yetkililer, yaralıların büyük kısmının çocuk olduğunu, bazılarının durumunun ise ağır olduğunu açıkladı.

HÜKÜMETTEN KRİZ MÜDAHALESİ

Bangladeş'in geçici hükümet lideri Muhammed Yunus, olayın ardından hızlıca müdahale için gerekli tüm adımların atıldığını duyurdu. Yunus, "Bu ulus için derin bir üzüntü anıdır. Tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Olayın nedenini ortaya çıkarmak için kapsamlı bir soruşturma başlatıyoruz" dedi.

TANIKLAR: UÇAK GÖZLERİMİZİN ÖNÜNDE BİNAYA ÇARPTI

Okulda öğretmenlik yapan Rezaul Islam, verdiği demeçte uçağın "doğrudan binaya çarptığını" söyledi. Olay anında okulda bulunan öğrencilerden biri de, "Uçak gözlerimin önünde binaya çarptı" sözleriyle yaşadıkları dehşeti dile getirdi.

ORDUDAN AÇIKLAMA GELDİ

Bangladeş ordusu tarafından yapılan resmi açıklamada, "Bangladeş Hava Kuvvetleri'ne ait F-7 BGI eğitim uçağı 13:06'da (0706 GMT) havalanmış ve kısa süre sonra Uttara bölgesinde düşmüştür" ifadelerine yer verildi. Olayın kesin nedeni hakkında araştırma başlatıldığı belirtildi.

Düğün takılarını alıp kaybolmuştu: Kaçak damat evine geri döndü!Düğün takılarını alıp kaybolmuştu: Kaçak damat evine geri döndü!

Turist olarak geldiler, milyonluk vurgun yaptılar: İranlı sahte polisler yakayı ele verdi!Turist olarak geldiler, milyonluk vurgun yaptılar: İranlı sahte polisler yakayı ele verdi!

Mısır gezisi zehir oldu: Kısa şortla deveye binen genç kızın sonu felaket oldu!Mısır gezisi zehir oldu: Kısa şortla deveye binen genç kızın sonu felaket oldu!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Dünya
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu zehirlendi! Son durumu nasıl? Doktorundan açıklama geldi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu zehirlendi! Son durumu nasıl? Doktorundan açıklama geldi
Kuzey Kore'den Rusya Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek yeni açıklama! Kim Jong-un resmen ilan etti!
Kuzey Kore'den Rusya Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek yeni açıklama! Kim Jong-un resmen ilan etti!
Son 20 yılın en önemli ve başarılı liderleri açıklandı! Recep Tayyip Erdoğan kaçıncı sırada?
Son 20 yılın en önemli ve başarılı liderleri açıklandı! Recep Tayyip Erdoğan kaçıncı sırada?
İki dost düşman oldu: Parti kurmak isteyen Elon Musk'a Trump'tan dikkat çeken benzetme!
İki dost düşman oldu: Parti kurmak isteyen Elon Musk'a Trump'tan dikkat çeken benzetme!
Dünyaca ünlü futbolcudan şok haber: Diogo Jota hayatını kaybetti!
Dünyaca ünlü futbolcudan şok haber: Diogo Jota hayatını kaybetti!
Korkulan oldu' Azerbaycan, Rusya krizi büyüyor: Aliyev'den misilleme geldi
Korkulan oldu' Azerbaycan, Rusya krizi büyüyor: Aliyev'den misilleme geldi
Akıllara durgunluk veren olay: Yeni doğan bebeğini parçalara ayırıp çöpe attı!
Akıllara durgunluk veren olay: Yeni doğan bebeğini parçalara ayırıp çöpe attı!