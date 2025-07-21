Mısır gezisi zehir oldu: Kısa şortla deveye binen genç kızın sonu felaket oldu!

Tatil için Mısır'a giden genç kız felaketi yaşarken görüntülere sosyal medyadan yorum yağdı... Kısa şortla deveye binen genç sonucunda bakın neler yaşadı...

Mısır tatili sırasında deveye binen genç, yanan bacaklarını paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen videonun altına "Çöle gidip güneş kremi kullanmayı akıl edememiş mi?", "Hoş geldin cilt kanseri", "Nerede ne giyeceğini bilememe problemi. Plaj değil çöl orası bacım" şeklinde yorumlar yapıldı.

Mısır'da deveye binen genç bir kadın, güneşin etkisiyle ciddi şekilde yanan bacaklarının görüntüsünü takipçileriyle paylaştı. Çöl sıcağı altında koruyucu giysi ya da güneş kremi kullanmadığı anlaşılan kadının videosu binlerce kişi tarafından izlendi.

Görüntülere sosyal medya kullanıcılarından hem eleştirel hem de alaycı yorumlar geldi. En çok dikkat çeken yorumlar arasında "Çöle gidip güneş kremi kullanmayı akıl edememiş mi?", "Hoş geldin cilt kanseri" ve "Nerede ne giyeceğini bilememe problemi. Plaj değil çöl orası bacım" ifadeleri yer aldı.

Olay, tatilciler için sıcak iklimlerde güneş koruyucu kullanmanın önemini bir kez daha hatırlattı. Uzmanlar, çöl gibi yüksek UV ışınına maruz kalınan ortamlarda koruyucu kıyafetler ve yüksek faktörlü güneş kremleri kullanılmasını öneriyor.

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