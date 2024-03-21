Balıkesir'de yıllarca mağarada yaşayan 'İskender Aga' vefat etti, İskender Gündüz kimdir?

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 35 yıl boyunca mağarada 15 yılda dağda barakada yaşayan 'İskender Aga' olarak tanınan İskender Gündüz, hayatını kaybetti. Hakkında merak edilenleri ve kim olduğuna dair bilgileri araştırarak sizinle haberimizde paylaştık...

YAYINLAMA
Google News
Balıkesir'de yıllarca mağarada yaşayan 'İskender Aga' vefat etti, İskender Gündüz kimdir?

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Akyar kırsal mahallesinde 35 yılını mağarada, 15 yılını da dağda bir barakada geçiren İskender Gündüz hayatını kaybetti. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bildiği, hayatının bir bölümünü Belçika'da geçirdiği belirtilen Gündüz, düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi.

50 YILDIR DAĞDA VE MAĞARADA YAŞADI

Balıkesir'de 'İskender Aga' olarak tanınan İskender Gündüz, son 50 yılını geçirdiği dağda hayatını kaybetti. Kendisine erzak getiren bir vatandaş tarafından cenazesi bulunan Gündüz'ün 80 yaşına yakın olduğu iddia edildi. Şehirde yaşamayı reddederek yıllar önce dağda kendisine bir hayat kuran İskender Gündüz, insanlardan uzak yaşantısını kendisinin seçtiğini söyleyerek, gelen tüm medeniyet tekliflerini reddetmişti. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bildiği, hayatının bir bölümünü ise Belçika'da geçirdiği belirtilen Gündüz, bugün Bigadiç'e bağlı Akyar köyünde defnedildi.

Balıkesir'de yıllarca mağarada yaşayan 'İskender Aga' vefat etti, İskender Gündüz kimdir?

İSKENDER GÜNDÜZ KİMDİR?

Akyar kırsal mahallesinin çevre köylerinde efsane haline gelen İskender Gündüz'ün hayatı ise esrarını koruyor. Geçmişi ile ilgili hiçbir zaman bilgi vermeyen İskender Gündüz için çevrede yaşayan köylüler değişik rivayetlerde bulunuyorlar. Civar köylerde yaşayan vatandaşlar, İskender Gündüz'ün İzmir Karşıyaka Koleji'nden mezun olduğunu, üniversitede İngilizce ve Fransızca bölümünü bitirdiğini ve iki dili de konuştuğunu ileri sürüyorlar. Vatandaşlar ayrıca İskender Gündüz'ün uzun yıllar Belçika'da babası, eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaşadığını, annesinin ölümünden kendisini sorumlu tutarak köyündeki dağa yerleştiğini belirtiyorlar.

Balıkesir'de yıllarca mağarada yaşayan 'İskender Aga' vefat etti, İskender Gündüz kimdir?

Vatandaşlar berber getirmesine rağmen traş olmayı reddeden, 'Hamama götürelim' teklifini ise 'Banyodan sonra üşürüm' diyerek kabul etmeyen İskender Gündüz, bir dönem tüm Türkiye'nin de dikkatini çekmişti. İhlas Haber Ajansı da Gündüz'ü yaşadığı dağda birkaç kez ziyaret etmişti.

Balıkesir'de yıllarca mağarada yaşayan 'İskender Aga' vefat etti, İskender Gündüz kimdir?

Çamaşır makinesine girdiği için havasız kalarak can verdi! Minik Elif son yolculuğuna uğurlandıÇamaşır makinesine girdiği için havasız kalarak can verdi! Minik Elif son yolculuğuna uğurlandı

TCMB faiz kararı sonrası altın ve dolarda şok düşüş!TCMB faiz kararı sonrası altın ve dolarda şok düşüş!

KİK ile Türkiye 13 yıl aradan sonra biraraya geldi! Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleri başladıKİK ile Türkiye 13 yıl aradan sonra biraraya geldi! Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleri başladı

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
BM tarafından Dünya Mutluluk Raporu açıklandı: Türkiye, bu sefer ilk 100 içine girebildi!
BM tarafından Dünya Mutluluk Raporu açıklandı: Türkiye, bu sefer ilk 100 içine girebildi!
Askere gitmeye hazırlanan 22 yaşındaki genç, motosikletiyle otobüse çarparak can verdi!
Askere gitmeye hazırlanan 22 yaşındaki genç, motosikletiyle otobüse çarparak can verdi!
3 dönümlük arazisini jandarmaya bağışlayan Fatma nineye plaket!
3 dönümlük arazisini jandarmaya bağışlayan Fatma nineye plaket!
Trafikte attığı makasların faturası ağır oldu! Yakalanan sürücüye bakın ne ceza uygulandı!
Trafikte attığı makasların faturası ağır oldu! Yakalanan sürücüye bakın ne ceza uygulandı!
Son Haberler
Anayasa Mahkemesi yeni başkanı Kadir Özkaya Kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Mesleği nedir? görev süresi ne zaman sona erecek?
Anayasa Mahkemesi yeni başkanı Kadir Özkaya Kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Mesleği nedir? görev süresi ne zaman sona erecek?
Erbakan hocanın en yakınındaki isimden bomba açıklama! Yeniden Refah partisi Murat Kurumu destekleme kararımı alacak?
Erbakan hocanın en yakınındaki isimden bomba açıklama! Yeniden Refah partisi Murat Kurumu destekleme kararımı alacak?
Balıkesir'de yıllarca mağarada yaşayan 'İskender Aga' vefat etti, İskender Gündüz kimdir?
Balıkesir'de yıllarca mağarada yaşayan 'İskender Aga' vefat etti, İskender Gündüz kimdir?
Hesap açana kredi fırsatı! O banka hesap açana düşük faizli kredi veriyor
Hesap açana kredi fırsatı! O banka hesap açana düşük faizli kredi veriyor
Limandan cezaevi firarisini kargo gemisine bindirerek yurt dışına kaçıran 4 kişi tutuklandı!
Limandan cezaevi firarisini kargo gemisine bindirerek yurt dışına kaçıran 4 kişi tutuklandı!
Metroda ortalık karıştı! Kapıları tekmeleyip makinisti dövmeye kalktılar!
Metroda ortalık karıştı! Kapıları tekmeleyip makinisti dövmeye kalktılar!
Çok Okunanlar
CHP'de balya balya para sayma skandalında Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
CHP'de balya balya para sayma skandalında Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
Emeklilikte sistem sil baştan değişiyor! Kök maaş uygulamasında büyük değişiklikler yolda
Emeklilikte sistem sil baştan değişiyor! Kök maaş uygulamasında büyük değişiklikler yolda
21 Mart 2024 Perşembe günlük burç yorumları| Bugün aşk para sağlık durumunuz nasıl olacak?
21 Mart 2024 Perşembe günlük burç yorumları| Bugün aşk para sağlık durumunuz nasıl olacak?
Anayasa Mahkemesi yeni başkanı Kadir Özkaya Kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Mesleği nedir? görev süresi ne zaman sona erecek?
Anayasa Mahkemesi yeni başkanı Kadir Özkaya Kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Mesleği nedir? görev süresi ne zaman sona erecek?
Okey masasına arkadaş bulamayan vatandaş, öyle bir şey yaptı ki sosyal medyada gündem oldu!
Okey masasına arkadaş bulamayan vatandaş, öyle bir şey yaptı ki sosyal medyada gündem oldu!
Umut tacirlerine operasyon! Göçmenleri otomobil bagajına istiflemişler!
Umut tacirlerine operasyon! Göçmenleri otomobil bagajına istiflemişler!
Yorumlananlar
14 Mart 2024 Perşembe burç yorumları! Bu gün sizi neler bekliyor? Aslan, Koç, Boğa, Yay, Akrep, Yengeç...
14 Mart 2024 Perşembe burç yorumları! Bu gün sizi neler bekliyor? Aslan, Koç, Boğa, Yay, Akrep, Yengeç...