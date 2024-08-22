Şanlıurfa'da sulama kanalındaki arayış son buldu: İkinci kardeşin cesedine ulaşıldı!

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, iki kardeşin sulama kanalında kaybolmasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Yaşanan acı olayda, ikinci kardeşin de cesedine ulaşıldığı açıklandı.

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Şanlıurfa'da sulama kanalındaki arayış son buldu: İkinci kardeşin cesedine ulaşıldı!

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, iki kardeşin sulama kanalında kaybolmasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Yaşanan acı olayda, ikinci kardeşin de cesedine ulaşıldığı açıklandı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılan ikinci kardeşin de cesedine ulaşıldı.

Şanlıurfa'daki sulama kanalındaki arayış son buldu: İkinci kardeşin cesedine ulaşıldı!

Büyüktürbe Mahallesi'nde 20 Ağustos'ta sulama kanalına giren yabancı uyruklu Yusuf (12) ile ağabeyi İsa Hamadi'nin (16) akıntıya kapılması sonucu ekiplerce başlatılan çalışmalarda dün İsa Hamadi'nin cesedinin bulunmasının ardından Yusuf Hamadi'yi arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

Şanlıurfa'daki sulama kanalındaki arayış son buldu: İkinci kardeşin cesedine ulaşıldı!

Çalışmalarını sürdüren dalgıç ekipler, Yusuf Hamadi'nin cesedini kaybolduğu yerin yaklaşık 10 kilometre uzağında buldu.

Şanlıurfa'daki sulama kanalındaki arayış son buldu: İkinci kardeşin cesedine ulaşıldı!

Büyüktürbe Mahallesi'nde 20 Ağustos'ta sulama kanalına giren yabancı uyruklu Yusuf (12) ile ağabeyi İsa Hamadi (16) akıntıya kapılmış, olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri, dalgıç polisler ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edilmiş, yapılan aramalarda dün İsa Hamadi'nin cesedi bulunmuştu.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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