Bakanlıktan ucuz arsa satışı! 57 ilde 747 arsa açık artırma ile satışa çıkarıldı, İşte katılım şartları!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, yaptığı duyuru ile 57 ilde 747 arsa açık artırma ile satışa çıkarıldığını satışların bu gün başladığını üç gün süreceğini duyurdu. İşte katılım şartları!

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Bakanlıktan ucuz arsa satışı! 57 ilde 747 arsa açık artırma ile satışa çıkarıldı, İşte katılım şartları!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye’deki 53 ilde 747 muhtelif arsa online üzerinde satışa çıktı.

Açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yapıldı.

AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ

Yapılan duyuruya göre, İstanbul’da 71 muhtelif arsa 12 Eylül’de, Ankara’da 138 muhtelif arsa 10 Eylül’de, Adana’da 34 muhtelif arsa ve Muğla’da da 41 muhtelif arsa 11 Eylül’de, Mersin’de 76 muhtelif arsa ise yine 12 Eylül’de yüzde 25 peşin, 24 ay vade avantajıyla satışa çıkacak.

Bakanlık, yatırım yapmak isteyenler için peşin ödemelerde yüzde 20 indirim avantajı da sunuyor.

Ayrıca sanayi yatırımı, konut yapımı veya çiftçilik için kullanılabilecek arsalar da farklı metre karelerde ve uygun fiyatlarla satışa sunulacak.

ONLINE KATILIM SAĞLANABİLECEK

Açık artırmalar 10-11-12 Eylül günleri saat 10.30’da Ankara Çankaya’da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Konferans Salonu Mustafa Kemal Mahallesi’nde ve İstanbul’da ise Halkalı’da TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu’nda yapılacak.

İnternet üzerinden de teklif verilebilecek olan açık artırma toplantısına katılacak gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde Emlak Yönetim’in ilgili banka hesabına katılım teminatı tutarı yatırması gerekiyor.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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