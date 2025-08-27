Bakanlık çocukların sağlığını tehlikeye düşüren o markayı ifşa etti!

  1. Anasayfa
Ticaret Bakanlığı, çocuklara zehir saçan o ürünün satışını yasaklandı ve piyasadan toplatılmasına karar verildi. İşte önemli detaylar...

Ticaret Bakanlığı, çocuklara zehir saçan o ürünün satışını yasaklandı ve piyasadan toplatılmasına karar verildi. İşte önemli detaylar...

Ticaret Bakanlığı, "Nos Studi's" marka çocuk deniz şortunu güvensiz buldu. Ürünün satışı yasaklandı ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşın sağlığını tehlikeye düşürebilecek ürünlere karşı yürüttüğü denetimlere devam ediyor. Denetimler sonucunda "güvensiz" olarak nitelendirilen ürünler, markalarıyla birlikte kamuoyu ile paylaşılıyor.

ÜRÜN GÜVENSİZ BULUNDU

Bakanlığın 26 Ağustos tarihli son duyurusunda, "Nos Studi's" marka çocuk deniz şortunun piyasaya arzının yasaklandığı açıklandı. Ürün, güvensiz bulunması nedeniyle satıştan kaldırıldı ve toplatma kararı alındı.

