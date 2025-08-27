  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Hindistan’da sel felaketi: Meydana gelen heyelan onlarca kişiyi yuttu!

Hindistan’da sel felaketi: Meydana gelen heyelan onlarca kişiyi yuttu!

Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletindeki Vaishno Devi tapınağı yakınlarında şiddetli yağış felakete yol açtı. Yağış nedeniyle yaşanan toprak kaymasında 30 kişi hayatını kaybetti...

Yayınlanma:

Hindistan’da sel felaketi: Meydana gelen heyelan onlarca kişiyi yuttu!

Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletindeki Vaishno Devi tapınağı yakınlarında şiddetli yağış felakete yol açtı. Yağış nedeniyle yaşanan toprak kaymasında 30 kişi hayatını kaybetti...

Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletindeki Vaishno Devi tapınağı yakınlarında şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında en az 30 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına yol açtı. Cemmu ve Keşmir eyaletindeki Vaishno Devi tapınağı yakınlarında meydana gelen toprak kaymasında en az 30 kişi hayatını kaybetti. Himachal Pradesh, Cemmu ve Keşmir ile Pencap eyaletlerindeki birçok bölgede yağışların yol açtığı sel nedeniyle eğitime ara verildi. Cemmu ve Keşmir Eyalet Başbakanı Omar Abdullah yaptığı açıklamada, kesintiye uğrayan telekomünikasyon hizmetlerinin yeniden sağlanması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Hindistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Jitendra Singh ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Acil öncelik elektrik, su temini ve mobil hizmetlerin yeniden sağlanmasıdır, bunun için yetkililer gece boyunca kesintisiz çalışıyor" ifadelerini kullandı. Singh ayrıca, tarihi Madhopur köprüsünün de ciddi hasar gördüğünü belirtti.

Hindistan’da sel felaketi: Meydana gelen heyelan onlarca kişiyi yuttu!

KÖPRÜ ÇÖKTÜ

Cemmu ve Keşmir eyaletindeki Tawi Köprüsü'nün bir kısmı araçların geçtiği sırada çöktü. Paniğe yol açan olayda devrilen araçların içindekiler güçlükle kurtuldu.

Hindistan Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Himachal Pradesh ile Cemmu ve Keşmir eyaletlerinde sağanak yağış tahmininde bulundu.

Yurt Dışı Uçak Bileti Alırken Dikkat Edilmesi Gereken 7 Kritik NoktaYurt Dışı Uçak Bileti Alırken Dikkat Edilmesi Gereken 7 Kritik Nokta

Kapalıçarşı'da hareketli dakikalar: Kaçak Pırlanta Operasyonunda 40 kişi gözaltına alındı!Kapalıçarşı'da hareketli dakikalar: Kaçak Pırlanta Operasyonunda 40 kişi gözaltına alındı!

Öğretmen, polis, doktor hemşire tüm mesleklerin ücretleri güncellendi: İşte yeni memur maaşları...Öğretmen, polis, doktor hemşire tüm mesleklerin ücretleri güncellendi: İşte yeni memur maaşları...

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Son dakika! Casusluktan gözaltına alınmıştı: Eski MKE yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan tutuklandı!
Son dakika! Casusluktan gözaltına alınmıştı: Eski MKE yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan tutuklandı!
Kapalıçarşı'da hareketli dakikalar: Kaçak Pırlanta Operasyonunda 40 kişi gözaltına alındı!
Kapalıçarşı'da hareketli dakikalar: Kaçak Pırlanta Operasyonunda 40 kişi gözaltına alındı!
Hastaya 'teşhirci' diyerek muayene etmedi: O, doktor hakkında soruşturma başlatıldı!
Hastaya 'teşhirci' diyerek muayene etmedi: O, doktor hakkında soruşturma başlatıldı!
Adli kontrol ile serbest bırakılan Mücahit Birinci'den açıklama: Ben Karadenizliyim. Ne yapılanı unuturum ne yapanı...
Adli kontrol ile serbest bırakılan Mücahit Birinci'den açıklama: Ben Karadenizliyim. Ne yapılanı unuturum ne yapanı...
Alevi dede Kur'an-ı Kerim okudu: Linç yağmuruna tutuldu!
Alevi dede Kur'an-ı Kerim okudu: Linç yağmuruna tutuldu!
Malazgirt'in yıl dönümünde Erdoğan'dan önemli mesaj: Kılıç kınından çıkarsa kelama yer kalmaz!
Malazgirt'in yıl dönümünde Erdoğan'dan önemli mesaj: Kılıç kınından çıkarsa kelama yer kalmaz!
Son dakika: İmamoğlu'nun ikinci avukatına da gözaltı!
Son dakika: İmamoğlu'nun ikinci avukatına da gözaltı!