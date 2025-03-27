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Okullarda ikinci ara tatil yarın başlıyor!

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 31 Mart-4 Nisan'da 2024-2025 eğitim öğretim yılındaki ikinci ara tatilini yapacak.

Okullarda ikinci ara tatil yarın başlıyor!
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Okullarda ikinci ara tatil yarın başlıyor!

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 31 Mart-4 Nisan'da 2024-2025 eğitim öğretim yılındaki ikinci ara tatilini yapacak.

Okullarda ikinci ara tatil yarın başlıyor!

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, bu eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 11-15 Kasım 2024'te yaptı.

Ara tatilin ardından yarıyıl tatili de 20 Ocak Pazartesi günü başladı ve 31 Ocak Cuma günü sona erdi.

Okullarda ikinci ara tatil yarın başlıyor!

İkinci dönemin 3 Şubat'ta başlamasının ardından ikinci ara tatil 31 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, ara tatil öncesi son derslerine yarın girecek.

9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.

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