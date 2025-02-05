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Okullar yarın tatil mi? Valiliklerden peş peşe açıklama! Birçok ilde okullara kar tatili

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Okullar yarın tatil mi? Valiliklerden peş peşe açıklama! Birçok ilde okullara kar tatili
meteorolojiden ve uzmanlar tarafından günlerdir yapılan uyarı sonucu ülke geneli kar yağışı etkili olmaya başlarken valiliklerden açıklama gelerek bir çok ilde okullar tatil edildi. İşte okulların tatil edildiği o iller.
Okullar yarın tatil mi? Valiliklerden peş peşe açıklama! Birçok ilde okullara kar tatili 1 112

Kar yağışı yurt genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Yer yer kuvvetini arttıran kar yağışı sebebi ile kimi il ve ilçelerde eğitime ara verilmesi kararı alındı. Öyle ki Valiliklerden peş peşe tatil haberi geldi.

Okullar yarın tatil mi? Valiliklerden peş peşe açıklama! Birçok ilde okullara kar tatili 2 212

SİVAS

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın okullarda eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda, il genelinde dün akşam başlayan ve zaman zaman yoğun devam eden kar yağışının, ulaşımda aksama, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara neden olabileceği belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Bu nedenle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitime ara verilecektir.Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirlerince değerlendirilecek), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

Okullar yarın tatil mi? Valiliklerden peş peşe açıklama! Birçok ilde okullara kar tatili 3 312

KAYSERİ

Kayseri'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, yarın il genelinde kar yağışının etkisini sürdüreceği ve sıcaklığın sıfırın altında 5 dereceye düşmesi beklendiğinden muhtemel risklere karşı tedbiren eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla, taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki resmi, özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 6 Şubat 2025 günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir."

Okullar yarın tatil mi? Valiliklerden peş peşe açıklama! Birçok ilde okullara kar tatili 4 412

TRABZON'DA İKİ İLÇE

Trabzon'da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 6 Şubat Perşembe günü Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde okullar tatil edildi.

Konu ile ilgili ilçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, "Tonya ilçemizde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 6 Şubat 2025 Perşembe günü taşımalı öğrencilerimizin eğitim öğretimine 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir ve Şalpazarı ilçemizde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 6 Şubat 2025 Perşembe günü tüm kademelerde (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler) eğitim öğretime bir gün ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır" denildi.

Okullar yarın tatil mi? Valiliklerden peş peşe açıklama! Birçok ilde okullara kar tatili 5 512

DÜZCE

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce’de devam eden kar yağışı sebebi ile okulların 6 Şubat Perşembe günü 1 gün tatil edildiğini açıkladı.

Aslan yaptığı açıklamada, "Sevgili çocuklar, devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle 6 Şubat 2025 Perşembe günü ilimiz genelinde okullarımızda eğitime 1 gün ara verilmiştir. Bu güzel kış gününde bol bol dinlenin, biraz kar topu oynayın ama kitap okumayı da ihmal etmeyin. Tatilin keyfini çıkarın" ifadelerini kullandı.

Okullar yarın tatil mi? Valiliklerden peş peşe açıklama! Birçok ilde okullara kar tatili 6 612

NİĞDE

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bugün başlayan kar yağışının aralıklı şekilde 6 Şubat 2025 Perşembe günü öğleden sonraya kadar etkisini devam ettireceği, gece geç saatlerde sıcaklığın eksi 5 derecenin altına düşeceği ve bunun da buzlanmaya sebebiyet vereceği değerlendirilmektedir. Hava şartları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 6 Şubat 2025 Perşembe tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Okullar yarın tatil mi? Valiliklerden peş peşe açıklama! Birçok ilde okullara kar tatili 7 712

NEVŞEHİR

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, yarın il genelinde kar yağışının etkisini sürdüreceği, olumsuz hava koşullarından dolayı muhtemel risklere karşı tedbiren eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"İl genelinde kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlanma tehlikesi nedeniyle tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 6 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki görevli engelli, hamile, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden, ayrıca kronik rahatsızlığı bulunan personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."

Okullar yarın tatil mi? Valiliklerden peş peşe açıklama! Birçok ilde okullara kar tatili 8 812

SAKARYA

Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki bazı okullarda, Akyazı ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kocaali Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporlarına istinaden İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Gümüşoluk İlkokulu/Ortaokulu, Şerbetpınarı İlkokulu, Gazi Ortaokulu, Kirazlı İlkokulu/Ortaokulunda eğitim öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesine karar verildi.Ayrıca Gümüşoluk, Kestanepınarı, Şerbetpınarı ve Kirazlı mahallelerinden yapılan taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesi kararlaştırıldı.Akyazı ilçesinde ise taşımalı eğitim uygulanan Hanyatak, Boztepe, Taşağıl Kayabaşı, Taşyatak, Güvençler, Ballıkaya, Yongalık, Beldibi Tepe, Yongalık Civek, Mansurlar Durmuşlar, Yeniköy, Güzlek, Beldibi, Reşadiye, Dokurcun, Şerefiye, Taşburun, Madenler, Dedeler ve Yörükyeri mahallelerinde; temel, ortaöğretim ve özel eğitime yarın ara verileceği kaymakamlık tarafından bildirildi.

Okullar yarın tatil mi? Valiliklerden peş peşe açıklama! Birçok ilde okullara kar tatili 9 912

HAKKARİ

Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentin bazı kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle çığ, heyelan, buzlanma ve don olaylarının meydana gelebileceği belirtildi.Bu hususların göz önünde tutulduğu bildirilen açıklamada, "Perşembe günü Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerimizde yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri hariç tüm resmi ana okullar, resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi yer aldı.Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Okullar yarın tatil mi? Valiliklerden peş peşe açıklama! Birçok ilde okullara kar tatili 10 1012

SAKARYA - HENDEK

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bazı okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime iki gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları, kar yağışının devam etmesi ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporlarına istinaden İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kurtuluş İlkokulu/Ortaokulu, Dikmen İlkokulu/Ortaokulu, Karadere İlkokulu, Kocatöngel İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Dereköy İlkokulu/Ortaokulu, Beylice İlkokulu/Ortaokulunda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ve yarın ara verildi.Ayrıca, Dikmen, Bakacak, Kurtuluş, Karadere, Dededüzü, Pazarcık, Yeşilyayla, Aksu, Muradiye, Hicriye mahallelerinde taşımalı eğitime de iki gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Okullar yarın tatil mi? Valiliklerden peş peşe açıklama! Birçok ilde okullara kar tatili 11 1112

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de kar nedeniyle yarın tüm okullarda eğitime ara verildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi. Ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okulların yarın tatil edildiği bildirilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Okullar yarın tatil mi? Valiliklerden peş peşe açıklama! Birçok ilde okullara kar tatili 12 1212

ORDU

Valilikten yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.Açıklamada, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Korgan ve Mesudiye ilçelerinin tamamında okullarda eğitime yarın için ara verildiği, Akkuş, Çamaş, Çaybaşı, İkizce, Kabadüz ve Ulubey ilçelerinde ise bazı okullarda eğitime ara verildiği aktarıldı.Tamamen veya kısmen eğitime ara verilen ilçelerdeki engeli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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