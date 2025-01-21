Başkan Bilal Duran! Öğretmen atamalarında mülakatı doğru bulmuyor kuşku ile bakıyoruz

Eğitim Bir Sen 4 nolu şubesi her yıl olduğu gibi bu yılda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramını unutmadı. Pendik belediyesi sosyal tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda Şube Başkanı Bilal Duran, kusurlu ve sıkıntılı bir sürecin yaşandığını dile getirerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Eğitim dünyasının içinde bulunduğu sorunları gündeme getiren ve çözüm beklediklerini kaydeden Duran, her yıl eğitim öğretim yılının başlamasıyla, okul yöneticilerinin kabusu olan okul temizlik kadrolarının kalıcı bir çözüme kavuşturulmasını istedi. Türkiye’de 400 binin üzerinde üyelerinin bulunduğunu ve kendilerine bağlı 6 şube de de 7 bin üyeye sahip olduklarını kaydeden Duran, sendikalarının çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Eğitim camiası çalışanlarının 3600 ek gösterge meselesini yaptıkları çalışma ile ortadan kaldırdıklarının altını çizen Duran, ayrıca Anayasa mahkemesi süreçleriyle sıkıntıya giren Öğretmenlik meslek kanununda çalışmaları sonucunda çıkarıldığını vurguladı.

EN BÜYÜK SORUN EKONOMİK KRİZ

Türkiye’de şu anda en büyük sorunun ekonomik kriz olduğunu ve bundan da eğitim camiasının olumsuz etkilendiğini belirten sendika başkanı Bilal Duran, her çalışanın aldığı ücretler ve zam oranları beklentilerin altında kaldığını ifade etti. Bu yıl hükümete zamla birlikte sundukları refah payının kabul edilmediğini belirten Duran, hükümetin refah Payı kısmını es geçtiğini bildirdi. İstanbul gibi Büyük şehirlerde görev yapan eğitim camiası çalışanlarının aldıkları ücretlerin ev kiralarıyla eş değer olduğunu ve bunun büyük bir krizi de beraberinde getirdiğinin altını çizen Duran, Büyükşehirlerde çalışanlara Büyükşehir tazminatı adı altında ekonomik destek verilmesi gerektiğini söyledi.

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ÖĞRETMEN ATAMALARINDA KUSURLU VE SIKINTILI SÜREÇ YAŞANDI

İstanbul’da 2.4000 öğretmen açığının bulunduğuna dikkat çeken sendika şube başkanı Bilal Duran, bu açığın ise ücretli öğretmen dedikleri garabet bir sistemle kapatılmaya çalışıldığını ifade ederek bu sistemin yanlış olduğuna dikkat çekti. Yeni neferlerin kazandırıldığı eğitim camiasına Türkiye genelinde 20 bin civarında atamanın yapıldığını hatırlatan Duran, bölgeye de 250 öğretmenin geldiğini söyledi. Öğretmenlerin atanma süreçlerinin de kusurlu ve sıkıntılı bir sürecin yaşandığını dile getiren Duran, “Atamalar mülakat sonrasında gerçekleşti. Maalesef burada çok ciddi haksızlıklar ve huzursuzluklar ortaya çıktı. 1000 civarında arkadaşımızın sınav puanı atamaya yeterli olduğu halde Mülakatta elendiler. Onun için biz bu süreçle ilgili hukuki Mevzuatı başlattık. Denklem dışında kalan bu öğretmenlerimizin atanmasını yakın bir zamanda Eğitim Bir Sen olarak sağlamış olacağız” dedi.

KRİZ HER YIL YAŞANILIYOR

Okulların her açılışında temizlik krizi ile karşı karşıya kaldıklarını kaydeden Duran, okulların personel bulmakta zorlandıklarını hatırlatarak bakanlığın çok ucube bir sistem ortaya atarak işgücü uyum programıyla bunu çözmeye çalıştığını kaydetti. Sistem dahlinde haftanın 3 günü çalışıldığını ve Asgari ücretin yarısı kadar ücret verildiğini dile getirerek “Okullarımızın temizliği geçici tedbirlerle yapılmaz. Bu işler kadrolu istihdam yöntemiyle çözüleceğini söylüyoruz” dedi. Eğitim Bir Sen sendikası şube başkanı Bilal Duran, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının Maarif modelini doğru bulduklarını söyledi.