Okullar bugün tatil mi? İstanbul Valisi Davut Gül'den öğrencileri üzen açıklama!

Kar yağışı nedeniyle hafta sonunda eklenmesi ile 4 gündür tatil eden öğrenciler bugünde tatil olur mu beklerken Vali Gül, kar tatili bekleyen İstanbullu öğrencilere sosyal medya hesabından seslendi.

VALİ GÜL'DEN ÖĞRENCİLERİ ÜZEN AÇIKLAMA

Gül, paylaşımında "Sevgili Öğrencilerimiz, Biliyoruz, kar tatili haberini duymayı çok seviyorsunuz! Ancak yarın hava koşulları normale döndüğü için okullarımızda eğitim-öğretim planlandığı şekilde devam edecek. Sizleri okullarınızda görmek için sabırsızlanıyoruz! Hepinize başarılı ve güzel bir gün dileriz." dedi.

? Sevgili Öğrencilerimiz,



Biliyoruz, kar tatili haberini duymayı çok seviyorsunuz!

Ancak yarın hava koşulları normale döndüğü için okullarımızda eğitim-öğretim planlandığı şekilde devam edecek.

Sizleri okullarınızda görmek için sabırsızlanıyoruz!



Hepinize başarılı ve güzel… — Davut GÜL (@gul_davut) February 23, 2025

"YARIN HAVA PARÇALI BULUTLU"

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin bilgilendirme yapıldı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre; Bugün (Pazar), İstanbul genelinde aralıklarla bölgesel olarak etkili olan kar yağışlarının gece saatlerinden itibaren şiddetini azaltarak devam etmesi, Pazartesi sabah saatlerinden itibaren ise ilimizi terk etmesi beklenmektedir. Yarın (Pazartesi) havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde; sıcaklığın -3 °C ila -6 °C derece dolaylarında seyredeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli buzlanma ve don olayının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Haberin Devamı