Bakan Yumaklı duyurdu! Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tarım ve hayvancılık yapan üreticiler desteklenmeye devam ettiklerini belirterek, Tarımsal ödemelerin bu gün hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

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Bakan Yumaklı duyurdu! Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 32 milyon 291 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

Yumaklı'nın verdiği bilgilere göre hangi üretime ne kadar destek verileceğine ait bir de grafik yer aldı.

Bakan Yumaklı'nın verdiği bilgilere göre süt, tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedeli, hastalıktan ari işletme, hayvan gen kaynakları, kırsal kalkınma yatırım, tarımsal yayım ve danışmanlık, ipekböceği, tiftik üretimi, küpe uygulama, düve alım ve atık desteği ödemeleri gerçekleşecek.

Bakan Yumaklı duyurdu! Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor!

ÖDEME TÜRÜ VE MİKTARI

Süt Desteği: 1 milyar 27 milyon 376 bin TL

Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet Bedelinin Desteklenmesi: 349 milyon 942 bin 730 TL

Hastalıktan Ari İşletme Desteği: 349 milyon 209 bin TL

Hayvan Gen Kaynakları Desteği: 170 milyon 237 bin 640 TL

Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği: 43 milyon 439 bin 336 TL

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği: 30 milyon 96 bin TL

İpekböceği Desteği: 29 milyon 769 bin 50 TL

Tiftik Üretimi Desteği: 24 milyon 620 bin 244 TL

Küpe Uygulama Desteği: 3 milyon 782 bin TL

Düve Alım Desteği: 12 milyon 592 bin TL

Atık Desteği: 1 milyon 227 bin TL

ÖDEME ŞEKLİ

Ödemeler çiftçilerin TCKN ve VKN numaralarının son hanesine göre yapılıyor. İki farklı gruba 15 Aralık 2023 Saat 18.00'den sonra ve 22 Aralık 2023 Saat 18.00'den sonra aktarım gerçekleştirilecek.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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