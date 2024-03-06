Kredi çekeceklere kötü haber! Kredi şartları tamamen değişti

Parasal sıkılaştırma nedeniyle Merkez Bankası, kredi büyüme sınırlarını düşürdü. Uzmanlara göre TCMB kararı, bankaların ticari ve ihtiyaç kredilerinde daha seçici davranmasına neden olacak. Kredi ve mevduat faizleri artacaktır. Sınırları aşan kredi artışıyla bankalar daha fazla para harcayacaktır.

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Kredi çekeceklere kötü haber! Kredi şartları tamamen değişti

Enflasyonla mücadele etmek için Merkez Bankası, politika faizi dışında diğer araçlara başvurmaya başladı.

TCMB, sıkı para politikası çerçevesinde kredi büyümesini teşvik etmek için harekete geçti. Karara göre, TL ticari krediler için yüzde iki buçuk olan aylık büyüme sınırı yüzde ikiye düşürüldü. İhtiyaç kredilerinde aylık büyüme sınırı %3'ten %2'ye düşürüldü. Taşıt kredilerinde ise yüzde iki sınırı korunacaktır.

Kredi Almak Çok Daha Zor Olacak

Bankalar tarafından belirlenen kredi limitlerinin aşılması durumunda, ek zorunluk karşılığı talep edilir. Kredi sınırlarının aşağıya çekilmesinin bankalar için daha fazla para gerektirebileceği söyleniyor.

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Bankalar, ihtiyaç kredilerinde yüzde üç ve ticari kredilerde yüzde iki oranında büyüyebilecek. Bunun üzerinde bir gelişme olduğunda, daha fazla zorunlu karşılık tesis edilecektir. Zorunlu karşılık, bankaların Merkez Bankası'nda bulundurmaları gereken mevduat miktarıdır.

Uzmanlar, Merkez Bankası'nın bu kararla kredi büyümesini yavaşlatmayı amaçladığı görüşünde.

Uzmanlar, bankaların maliyetlerinin artabileceğine dikkat çekti ve iç talebe yönelik kredilerde daha seçici davranacaklarını belirtti. Ayrıca bankaların kredi faizlerini artıracağı belirtildi.

Kararın enflasyon üzerindeki kredi büyümesi etkisini azaltmayı amaçladığı belirtildi. Kararın mevduat faizlerinde de bir artışa neden olacağı belirtildi.

TCMB, "Parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmeye yönelik ilave adımlar üzerinde çalışılmaktadır" dedi.

Şubat ayında enflasyon beklentileri aşarak aylık %4,53 artış kaydetti. Yıllık enflasyon 67,57 oldu.

Şubat ayında Merkez Bankası, "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" dedi.

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