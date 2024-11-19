Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye'nin hedeflerini COP29'da dünya sahnesine taşıyacağız!

Bakan Uraloğlu önemli açıklamalarda bulunarak, ''Türkiye'nin ulaştırma ve altyapı alanındaki hedeflerini COP29'da dünya sahnesine taşıyacağız'' dedi.

Bakan Uraloğlu: Türkiye'nin ulaştırma ve altyapı alanındaki hedeflerini COP29'da dünya sahnesine taşıyacağız.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Türkiye'nin ulaştırma ve altyapı alanında dijitalleşme ve sürdürülebilirlik hedeflerini COP29'da dünya sahnesine taşıyacağız ve uluslararası işbirliklerini değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ulaştırma ve altyapı alanındaki dijitalleşme ve sürdürülebilirlik hedeflerini Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) dünya sahnesine taşıyacaklarını bildirerek, "Bu alandaki deneyimlerimizi paylaşacak ve uluslararası işbirliklerini değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Uraloğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen COP29'a katılacak.

Uraloğlu, konferans kapsamında yarın "Sürdürülebilir ve Dijital Orta Koridor ve Ötesi" başlıklı Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı ile "Şehirlerde Ulaşım ve Altyapı" konulu Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısı'na iştirak edecek.

Bakanlar yanında BM Avrupa Ekonomik Komisyonu, Asya-Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu ile Uluslararası Ulaştırma Forumu gibi uluslararası kuruluşlardan temsilcilerin de hazır bulunacağı toplantılara, Asya Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası gibi finans kuruluşları da katılacak.

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"Uluslararası işbirliklerini değerlendireceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Uraloğlu, "Şehirlerde Ulaşım ve Altyapı" konulu Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısı'nda şehir içi ulaşımda çevre dostu altyapı projelerinin ele alınacağını aktararak, elektrikli araç altyapısından doğa temelli çözümlere, akıllı ulaşım sistemlerinden karbon emisyonlarının azaltılmasına kadar birçok konuyu masaya yatıracaklarını bildirdi.

Uraloğlu, daha yaşanabilir şehirler ve daha yeşil bir dünya için şehir içi ulaşımda dönüşümün kaçınılmaz ve COP29'un bu konuda yeni işbirlikleri için bir dönüm noktası olacağını belirterek, "Türkiye'nin ulaştırma ve altyapı alanında dijitalleşme ve sürdürülebilirlik hedeflerini COP29'da dünya sahnesine taşıyacağız, bu alandaki deneyimlerimizi paylaşacak ve uluslararası işbirliklerini değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Sürdürülebilir ve Dijital Orta Koridor ve Ötesi" başlıklı toplantıya ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ulaşım koridorlarının dijitalleşmesi, küresel transit ağlarını güçlendirme, karbon emisyonlarını azaltarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ilerletme, ulaşım modları ve tedarik zincirlerinde direnci artırmada önemli rol oynamaktadır. Sürdürülebilir, dirençli ve dijitalize edilmiş koridorların başarılı şekilde geliştirilmesi ve işletilmesi için ülkeler arasında yakın işbirliği zorunludur. Toplantıda, sürdürülebilirlik ve dijitalleşmeyi ilerletmek için yapılan son çalışmalar ve gelecekteki girişimleri ele alacağız."

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