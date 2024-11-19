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  3. Irak'ın kuzeyinde operasyonlar hız kesmiyor: 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi!

Irak'ın kuzeyinde operasyonlar hız kesmiyor: 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı (MSB), duyurdu: Irak'ın kuzeyinde operasyonlardü 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi!

Irak'ın kuzeyinde operasyonlar hız kesmiyor: 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi!
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Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı (MSB), duyurdu: Irak'ın kuzeyinde operasyonlardü 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlenen ani hava harekatıyla 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Irak'ın kuzeyinde operasyonlar hız kesmiyor: 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi!

Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor." notuyla yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlenen ani hava harekatıyla 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." ifadeleri yer aldı.

Irak'ın kuzeyinde operasyonlar hız kesmiyor: 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi!

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Kaynak:AA

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