Bakan Tekin’den rest: Fransız okulları için bakın neler söyledi?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye’de yer alan Fransız okulları hakkında konuştu. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen olaya ilişkin çok sert konuştu ve resti çekti. İşte bakanın söyledikleri…

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Bakan Tekin’den rest: Fransız okulları için bakın neler söyledi?

Türkiye hizmet veren iki Fransız okulu ile ilgili MEB ile Fransa Büyükelçiliği karşı karşıya geldi. Müfredat konusunda anlaşmazlık büyüdü. Bunun üzerine Bakan Tekin, önemli açıklamalar yaptı.

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MEVZUATA GİRMELERİ GEREKİYOR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Fransız okulları hakkında gerekli açıklamayı yaptı. Bakan Tekin, görüşmelerin olduğunu söyleyerek şunları söyledi;

“Okullar normal koşullarda bizim mevzuatımızda yeri olmayan okullar. Mevzuat içerisine girerlerse eğitimlerine devam edecekler, girmezlerse yok hükümdeler zaten. Arzu ettiğimiz şey bir yasal mevzuatımız var, bir de ülkelerle yaptığımız uluslararası anlaşmalar var.

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Bu nedenle biz bu okulların hukuki statüye kavuşması için uluslararası sözleşme yapılmasını istiyoruz. Kurallara uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak. Bu bahsi geçen yasal dayanağı olmayan 12 okulun uluslararası sözleşmeyle karşılıklı iki ülkenin anlaşacağı zemine ulaşacağını düşünüyoruz.

Fransa ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu yeni bir konu değil. 1993 yılında beri hükümetler Fransa'yı uyarmışlar ama hiçbir adım atılmamış.”

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