İkinci el araç alıcı ve satıcılarına güzel haber! eksper raporları artık e-Devlet üzerinden görülebilecek

Her geçen gün e-Devlet üzerinden hayatımızı kolaylaştıracak yeni uygulamalar devreye gşrmeye devam ediyor. Kazaya karışan araçlara ilişkin düzenlenen eksper raporları artık e-Devlet üzerinden görülebilecek. Böylece hem eksper atama işlemleri hem de eksper raporlarının görüntülenmesi işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak.

İKİNCİ EL ALICI VE SATICILARINA GÜZEL HABER

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği, eksper raporlarının artık e-devlet üzerinden görüntülenebildiğini duyurdu. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren gelişmeyle birlikte düzenlenen raporlar e-Devlet üzerinden anlık olarak takip edilecek.

YENİ UYGULAMA 10 TEMMUZ'DA DEVREYE GİRDİ

TÜSED tarafından yapılan açıklamada, "Hak sahibi ve/veya vekillerinin ekspertiz rapor örneğinin eksperlerden taleplerine ilişkin İcra Komitemiz ilgili merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş, hak sahibi ve/veya vekillerinin raporlara kolayca ulaşımı temin edilmiştir" denilirken uygulamanın 10 Temmuz'da yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Ehliyete yeni düzenleme geliyor! 69 yaş üstü için kritik karar

EKSPER RAPORLARI e-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Söz konusu uygulamanın gerçek kişilere ilişkin Trafik ve Kasko sigortalarında düzenlenen eksper raporları e-Devlet üzerinden görüntülenebileceği kaydedilirken, "Bu çerçevede hem eksper atama işlemleri hem de eksper raporlarının görüntülenmesi işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Sigortalılar, söz konusu uygulamaya e-Devlet üzerinden Trafik ve Kasko Eksper Raporları Sorgulama adımı takip edilerek ulaşabilmektedir" bilgisi paylaşıldı.