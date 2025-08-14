  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Göğüs ağrısıyla hastaneye gitti, gözlerine inanamadı: Göğsünde 8 yıldır av bıçağıyla yaşadığı ortaya çıktı!

Göğüs ağrısıyla hastaneye gitti, gözlerine inanamadı: Göğsünde 8 yıldır av bıçağıyla yaşadığı ortaya çıktı!

44 yaşındaki bir adam, sağ memesinin altından iltihap akması şikâyetiyle hastaneye başvurdu. Röntgen sonucunda, ortaya çıkan görüntü görenleri şok etti...

Göğüs ağrısıyla hastaneye gitti, gözlerine inanamadı: Göğsünde 8 yıldır av bıçağıyla yaşadığı ortaya çıktı!
Yayınlanma:

Göğüs ağrısıyla hastaneye gitti, gözlerine inanamadı: Göğsünde 8 yıldır bir av bıçağıyla yaşadığı ortaya çıktı!

Tanzanya'da 44 yaşındaki bir adam, sağ memesinin altından iltihap akması şikâyetiyle hastaneye başvurdu. Röntgen sonucunda, ortaya çıkan görüntü görenleri şok etti...

Röntgen sonucunda, adamın göğsünde 8 yıldır saplı duran bir bıçak olduğu ortaya çıktı. Hasta, yıllar önce yaşadığı kavgada yaralandığını ve o günden beri sağlık sorunu yaşamadığını belirtti. Vietnam'da ise bir başka şaşırtıcı olay yaşandı.

Göğüs ağrısıyla hastaneye gitti, gözlerine inanamadı: Göğsünde 8 yıldır av bıçağıyla yaşadığı ortaya çıktı!

Tanzanya'da 44 yaşındaki bir adam, sağ memesinin altından iltihap akması şikâyetiyle hastaneye gitti. Doktorlar ilk muayenede herhangi bir ağrı, nefes darlığı, öksürük ya da ateş bulgusuna rastlamadı. Ancak yapılan röntgen, herkesin ağzını açık bıraktı: Adamın göğsünde tam sekiz yıldır saplı duran bir bıçak vardı.Hasta, yıllar önce yaşadığı şiddetli bir kavga sırasında yüzünden, sırtından, göğsünden ve karnından yaralandığını, o zaman tedavi gördüğünü söyledi. O günden beri ciddi bir sağlık sorunu yaşamamıştı. Fakat son günlerde fark ettiği iltihap nedeniyle doktora başvurunca, yıllardır göğsünde "unutulmuş" bıçak ortaya çıktı.

Göğüs ağrısıyla hastaneye gitti, gözlerine inanamadı: Göğsünde 8 yıldır av bıçağıyla yaşadığı ortaya çıktı!

Bıçak, sağ kürek kemiğinden girip hayati organlara zarar vermeden göğüste kalmıştı. Ameliyatla çıkarılan bıçakla birlikte ölü doku temizlendi. Hasta yoğun bakımda bir gün, normal serviste ise 10 gün kaldı. Doktorlar, takip kontrollerinde hastanın tamamen iyileştiğini duyurdu.Vietnam'da ise akıllara durgunluk veren başka bir olay yaşandı.Hanoi'de bir adam, makatından giren 66 santimetrelik yılan balığının bağırsak duvarını kemirmeye başlamasıyla dayanılmaz ağrılar yaşadı. Çekilen röntgende balığın bağırsaktan çıkmaya çalıştığı görüldü.Doktorlar önce balığı özel bir cihazla çıkarmaya çalıştı, ancak önünde tıkalı bir limon buldular. Ameliyatla karnı açılan adamdan balık pense yardımıyla çıkarıldı. Ardından limon da anüsten geri itilerek çıkarıldı. Bağırsaktaki delik dikildi ve sızan dışkı temizlendi.

Göğüs ağrısıyla hastaneye gitti, gözlerine inanamadı: Göğsünde 8 yıldır av bıçağıyla yaşadığı ortaya çıktı!

Son dakika! Özgür Özel'e soruşturma: Bakan Tunç'tan dikkat çeken açıklama!Son dakika! Özgür Özel'e soruşturma: Bakan Tunç'tan dikkat çeken açıklama!

Rapçi Ezhel'den Türkiye için skandal sözler: Türklüğümden utanç duyuyorumRapçi Ezhel'den Türkiye için skandal sözler: Türklüğümden utanç duyuyorum

Özgür Özel'in "AK Partiye kuruluş yıldönümü hediyesi" fos çıktıÖzgür Özel'in "AK Partiye kuruluş yıldönümü hediyesi" fos çıktı

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Dünya
Kurnazlığı bırak YPG! Acil adım atmazlarsa operasyon an meselesi: 14 Ağustos gazete manşetleri
Kurnazlığı bırak YPG! Acil adım atmazlarsa operasyon an meselesi: 14 Ağustos gazete manşetleri
Rusya Azerbaycan gerilimi tırmanıyor! Kremlinden askeri operasyon başlatırız tehditi
Rusya Azerbaycan gerilimi tırmanıyor! Kremlinden askeri operasyon başlatırız tehditi
Dünya bu kadını konuşuyor: 11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi!
Dünya bu kadını konuşuyor: 11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi!
Mustafa Destici'den Müslüman devletlere çağrı: Gelin hep birlikte Gazzeye girelim, kıyamet kopacaksa da kopsun
Mustafa Destici'den Müslüman devletlere çağrı: Gelin hep birlikte Gazzeye girelim, kıyamet kopacaksa da kopsun
Sular çekildi sap sarı altın ortaya çıktı! Kazma küreği kapan altın aramak için nehir kenarına koştu
Sular çekildi sap sarı altın ortaya çıktı! Kazma küreği kapan altın aramak için nehir kenarına koştu
İlk okuyuşta beyniniz yanacak: Dünyanın en yaşlı bebeği 31 yaşında doğdu!
İlk okuyuşta beyniniz yanacak: Dünyanın en yaşlı bebeği 31 yaşında doğdu!
Rusya depremi sonrası Hawaii'de Tsunami uyarısı: Büyük kaçış trafiği kilitledi!
Rusya depremi sonrası Hawaii'de Tsunami uyarısı: Büyük kaçış trafiği kilitledi!