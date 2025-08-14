Son dakika! Özgür Özel'e soruşturma: Bakan Tunç'tan dikkat çeken açıklama!

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Özgür Özel'in iddialarına karşı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bir açıklama yaparak konuyla ilgili resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının tutuklu şüphelisi, iş insanı Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde gerçekleştirdiği görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tutuklu iş insanı Murat Kapki ile görüşen avukat Mücahit Birinci'nin “Bunu imzalayacaksın, üstüne 2 milyon dolar vereceksin, buradan tıpış tıpış gideceksin” dediğini iddia etmişti. Özel'in bu iddialarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından hamle geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Özgür Özel'in bu açıklamalarından dakikalar sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bir açıklama geldi ve konuyla ilgili resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklama şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ; 14.08.2025 tarihinde bazı basın yayın kuruluşları, sosyal medya kuruluşları vasıtasıyla öğrenilen, Cumhuriyet Başsavcılğımızın 2024/228233 sayılı soruşturma dosyamız tutuklu şüphelilerinden Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla resen soruşturma başlatılmış olup gelişmelerden ayrıca gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır."

MÜCAHİT BİRİNCİ'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan CHP lideri Özel'in iddiaların Mücahit Birinci'den de açıklama geldi. X hesabından bir açıklama yapan Mücahit Birinci, şu ifadeleri kullandı:

"Şu zırvaların bir bitsin sana kendi öngördüğüm sürede bir cevap vereceğim Özgür Özel. Çok uzun sürmeyecek. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacak."

ADALAET BAKANI TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"CHP Genel Başkanının yargıya yönelik tehdit ve hakaret içeren beyanları yeni değil. CHP son zamanlarda adeta yalan üretim merkezine dönüştü. Hakikat kesinlikle ortadan kalkmaz ama yalan beyanlar mutlaka ortaya çıkar. Biz dedik ki elinizde belgeler varsa hemen yargı makamlarına iletin dedik. Yargıda borsa varmış gibi algılatmaya çalışıyor.

Özgür Özel dünden beri bir beklenti oluşturdu. 'Elimde çok önemli belgeler var, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde AK Parti çökecek' gibi saçma sapan beyanları tekrar etti. Bugün gördük ki böyle bir şey söz konusu değil. İddiayı araştırma Cumhuriyet savcısının görevidir.

Özgür Özel yargıda borsa varmış gibi algılatmaya çalışıyor. Sorumlu bir genel başkan süreci beklemeli. Bu bir adli soruşturma değildir, siyasi soruşturmadır dedi. Yargı sürecinde ak koyun kara koyun ortaya çıkacak. Manipülasyon CHP Genel Başkanına hiçbir şey kazandırmaz. "

