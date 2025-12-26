Bahis soruşturmasında son dakika: Erden Timur dahil onlarca futbolcuya operasyon!

Futbolda bahis soruşturmasında 11 ilde yeni operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur'unda aralarında bulunduğu 14'ü futbolcu 29 kişi hakkında gözaltına alındı...

Futbolda bahis soruşturmasında 14'ü futbolcu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 24 şüpheli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınırken; 1 şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğu, 4 şüphelinin ise arandığı ifade edildi.

Gözaltına alınan isimler arasında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili olarak görev yapan Erden Timur da bulunuyor.

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturması" olarak bilinen soruşturma kapsamında;

MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde tespit edilen deliller sonucunda,

Önceki iki eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinde hakkında işlem yapılan tutuklu bir şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddiaları ile bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen (7) şüpheli,

Müsabaka sonucu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan (6) şüpheli,

Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen TFF'de görevli (1) şüpheli,

Geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan (Erden Timur) ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun'un 11'inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanuna muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen (1) şüpheli,

Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu (14) şüpheli olmak üzere toplam (29) şüpheli hakkında İstanbul merkezli toplam (11) farklı ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve koyma işlemi icra edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER BELLİ OLDU

-Bahattin Berke Demircan – Futbolcu

-Doğukan Çınar – Futbolcu

-Ergün Nazlı – Futbolcu

-Eyyüp Can Temiz – Futbolcu

-Furkan Demir – Futbolcu

-Gökhan Payal – Futbolcu

-Hamit Bayraktar – Futbolcu

-Hüseyin Aybars Tüfekci – Futbolcu

-İbrahim Yılmaz – Futbolcu

-İlke Tankul – Futbolcu

-İsmail Karakaş – Futbolcu

-Mert Aktaş – Futbolcu

-Tufan Kelleci – Futbolcu

-Erden Timur – İş Adamı

-Figen Özkaya – Emekli

-Emrah Günaydı – Eski Emniyet Personeli

-Burak Söyleyen – Restoran Müdürü

-Fatih Kulaksız – Eyüpspor As Başkanı

-Ecem Alkaş – Yönetici Asistanı

-Esat Bilayak

-Mirza Şerifoğlu – Şirket Ortağı

-Enes Bartan – Tutuklu

-Hakan Çakır – Memur

-Serhat Ölmez – Büro İşçisi

-Umut Esel – Şirket Ortağı

-Buğra Can İmamoğulları – TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü

-Burcu Kurt – Prodüksiyon / Müdür Yardımcısı

