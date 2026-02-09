Son dakika... Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı.

Spor yorumcusu Erman Toroğlu hakkında katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" iddiası ile soruşturma başlatıldı. Toroğlu "Dursun Özbek, federasyon başkanına gizli görüşmede 'Biz bu sene şampiyon olmaya mecburuz durum çok kötü, bize yardımcı ol destek çık' demiş" ifadesini kullanmıştı.

Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman Toroğlu hakkında, 8 Şubat 2026 tarihinde katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamaya ilişkin 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' iddiasıyla re'sen soruşturma başlatıldı.Toroğlu, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle; "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından, spor yorumcusu ve eski futbol hakemi Erman TOROĞLU hakkında, 08.02.2026 tarihinde ulusal bir televizyon kanalında katıldığı programda yaptığı ve Türk futbolunu ilgilendiren açıklamalarından dolayı TCK 217/A maddesi doğrultusunda "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" iddiası bakımından re'sen soruşturma işlemine başlanılmıştır.Adı geçen kişinin şüpheli olarak alınan ifadesinde özetle katıldığı programda iddia ettiği hususlar hakkında doğrudan bilgi sahibi olmadığını, duyuma dayalı bilgiler edindiğini ve bu iddiaların gerçek olup olmadığını bilmediğini beyan ettiği tespit edilmiş olup, şüpheli Erman Toroğlu ifade işlemleri tamamlanmasından sonra adli kontrol talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı''

"NE DEMİŞTİ?

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, katıldığı bir TV programında, " Dursun Özbek, federasyon başkanına gizli görüşmede 'biz bu sene şampiyon olmaya mecburuz durum çok kötü, bize yardımcı ol destek çık' demiş" sözlerini kullanmıştı.

