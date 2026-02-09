TÜVTÜRK'ten bir skandal daha: Dövülerek öldürülen polisten sonra olay görüntü!

Ankara'da aracını muayeneye götüren polis memuru Melih Okan Keskin'in TÜVTÜRK çalışanları tarafından dövülerek öldürülmesinin ardından başka bir görüntü daha gündem oldu...

Ankara'da aracını muayeneye götüren polis memuru Melih Okan Keskin'in TÜVTÜRK çalışanları tarafından dövülerek öldürülmesinin yankıları sürerken kurumda kaydedilen başka bir görüntü daha sosyal medyada dolaşıma girdi.

Ankara'da TÜVTÜRK araç muayene istasyonunda çıkan kavga sonrası polis memuru Melih Okan Keskin'in yaşamını yitirmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Olayın etkileri sürerken, bu kez araç muayenesine giden bir vatandaşın karşılaştığı tavır tartışmaların odağına yerleşti.

VATANDAŞA "HADİ YALLAH" TEPKİSİ KAMERADA

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, aracında herhangi bir teknik sorun bulunmadığını belirten bir vatandaşın, emniyet kemeri gerekçesiyle muayeneden bırakıldığı görülüyor. Karara tepki gösteren vatandaşa ise TÜVTÜRK çalışanlarından birinin "Hadi yallah" diyerek karşılık verdiği anlar kayda yansıyor.

"BİLEREK MUAYENEDEN BIRAKTILAR" İDDİASI"

4 emniyet kemeri olduğu halde bilerek muayeneden bıraktılar" başlığıyla paylaşılan görüntüler, kısa sürede çok sayıda kullanıcıdan tepki aldı. Paylaşımın altına, "Bizler neden bunlara mecbur bırakılıyoruz", "Paranla rezil olmak diye buna denir", "Bu tekelleşme ne zaman son bulacak?" ve "Birileri bu saçma düzene artık dur desin" şeklinde yorumlar yapıldı.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybettiği olayın ardından ortaya çıkan bu görüntüler, TÜVTÜRK'ün uygulamaları ve personel tutumuna yönelik eleştirileri daha da artırdı.

