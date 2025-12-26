Altın tarihi zirveye oturdu: Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL ediyor?
Yayınlanma:
26 Aralık 2025 09:46
Altın fiyatları yılın son günlerinde çıkmaya devam ediyor... Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL ediyor? İşte, 26 Aralık 2025 Cuma, Kapalı Çarşı altın alış satış fiyatları son durum...
Altın fiyatları son dakika grafiği, 26 Aralık 2025 Cuma günü tarihi zirvenin yenilenmesiyle dikkatle takip ediliyor. Altın, ralli yaparak ard arda rekor kırmayı sürdürüyor. ABD Merkez Bankası FED'den faiz indirimi beklentilerin sürmesi ve küresel piyasalarda artan belirsizlikler, altına olan talebi de güçlendirdi. Bu durum da altın başta olmak üzere kıymetli metallerde sert yükselişi beraberinde getirdi. Analistlere göre ons altın 4.530 dolar direncini kalıcı olarak aşarsa 4.561 ve 4.593 dolar seviyelerini görmesi söz konusu. Güne pozitif seyirle başlayan gram altın açılışını 6 bin 215 lira seviyelerinden yaptı. Çeyrek altın ise 10.236 lira ile yeni işlem gününe başladı. Gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını ve diğer altın türlerinde yatırımı olanlar 'son dakika altın fiyatları canlı tablosu'nu dikkatle takip ediyor. Peki bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL ediyor? İşte 26 Aralık 2025 İstanbul Kapalı Çarşı altın satış fiyatları canlı takip grafiği...
Altın fiyatları canlı ve anlık tablosu, bugün yeni işlem gününde mercek altına alındı. 'Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL oldu' sorusu, yatırımı olanların gündemine geldi. Fed’in faiz indirimi beklentisi ve küresel belirsizlikler güvenli liman talebi altın fiyatlarını da zirveye taşıdı. Bu durum altın fiyatlarında rekoru da beraberinde getirdi. Altın, 2025 yılı genelinde yüzde 72’lik yükselişle olağanüstü bir ralli sergileyerek art arda rekorlar kırdı. Spot piyasada altın fiyatı 4.530,90 dolara kadar çıkarak tarihi zirvesini yeniledi. Altın genellikle faiz indirimlerinden fayda sağlıyor. Yüksek faiz ortamında altın, devlet tahvilleri gibi diğer yatırımlara kıyasla daha az cazip hale geliyor. Faizler düştüğünde ise altın daha cazip hale geliyor. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL ediyor? İşte 26 Aralık 2025 serbest piyasa ve Kapalıçarşı altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI 26 ARALIK 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı:6.210,05 TL
Gram altın satış fiyatı:6.210,93 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın alış fiyatı:9.996,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı:10.236,00 TL
ONS ALTIN FİYATLARI
Ons altın alış (USD) fiyatı:4.508,10
Ons altın satış (USD) fiyatı:4.508,59
TAM ALTIN FİYATLARI
Tam altın alış fiyatı:39.946,38 TL
Tam altın satış fiyatı:40.742,46 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
Cumhuriyet altını alış fiyatı:39.972,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı:40.745,00 TL