Altın tarihi zirveye oturdu: Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL ediyor?

Altın fiyatları son dakika grafiği, 26 Aralık 2025 Cuma günü tarihi zirvenin yenilenmesiyle dikkatle takip ediliyor. Altın, ralli yaparak ard arda rekor kırmayı sürdürüyor. ABD Merkez Bankası FED'den faiz indirimi beklentilerin sürmesi ve küresel piyasalarda artan belirsizlikler, altına olan talebi de güçlendirdi. Bu durum da altın başta olmak üzere kıymetli metallerde sert yükselişi beraberinde getirdi. Analistlere göre ons altın 4.530 dolar direncini kalıcı olarak aşarsa 4.561 ve 4.593 dolar seviyelerini görmesi söz konusu. Güne pozitif seyirle başlayan gram altın açılışını 6 bin 215 lira seviyelerinden yaptı. Çeyrek altın ise 10.236 lira ile yeni işlem gününe başladı. Gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını ve diğer altın türlerinde yatırımı olanlar 'son dakika altın fiyatları canlı tablosu'nu dikkatle takip ediyor. Peki bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL ediyor? İşte 26 Aralık 2025 İstanbul Kapalı Çarşı altın satış fiyatları canlı takip grafiği...