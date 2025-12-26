Meteoroloji'den uyarı var: Karla karışık yağmur geliyor! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, kuzeydoğusunun yüksekleri ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin (batısında hafif olmak üzere) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu