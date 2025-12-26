Meteoroloji'den uyarı var: Karla karışık yağmur geliyor! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Karadeniz’de fırtına; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, doğusu gece 8; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam saatlerine kadar 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyi öğle saatlerine kadar 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, gece yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, gece saatlerinde yer yer 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.