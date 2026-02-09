Maydonoz Döner satışa çıkarıldı: İşte ihalede istenen bedel...

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan açıklama geldi: Kayyımı olduğu şirketlerden oluşan Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışa çıkarıldı.

İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların 236 milyon TL tutarında teminat sunması gerekiyor.

TMSF, Maydonoz Döner Grubu'nu 2,36 milyar TL'ye satışa çıkardı.

TMSF, kayyım olarak atandığı beş gıda ve ambalaj şirketine ait varlıkları içeren Maydonoz Döner Grubu'nu satışa sundu.

Satış işlemi, ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde kapalı zarf ve açık artırma usulleriyle gerçekleştirilecek.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Maydonoz Döner Grubu’nu 2,36 milyar TL muhammen bedelle satışa çıkardı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak atandığı Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Altı G Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Sümer Entegre Et Sanayi ve Ticaret AŞ, Enerca Gıda Yönetim Danışmanlığı AŞ ile Deta Ambalaj Kağıt Plastik Temizlik Gıda İthalat İhracat AŞ’ye ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşturulan “Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nü satışa çıkardı.

Resmi Gazete'de yayınlanan ihale ilanına göre satış, 7145 sayılı Kanun’un geçici 2’nci maddesi, 6758 sayılı Kanun’un 19 ve 20’nci maddeleri, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 134’üncü maddesi ve ilgili yönetmelik kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek.

