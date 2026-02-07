Bir gecede iki kadın cesedi: Biri evinde, diğeri iş yerinde bulundu!

Batman ve Iğdır’da iki ayrı olayda genç kadınlar ölü bulundu. Batman’da evinde cansız bedeni bulunan kadınla ilgili inceleme başlatılırken, Iğdır’da iş merkezindeki ölümün cinayet mi intihar mı olduğu araştırılıyor.

Batman, Kültür Mahallesi'nde ikamet eden R.D. isimli 33 yaşındaki kadından bir süredir haber alamayan yakınları, durumu kontrol etmek için eve geldi.

Kapının açılmaması üzerine endişelenen yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kapının kırılarak açılmasının ardından içeri giren ekipler, R.D.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

R.D.'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

CİNAYET Mİ İNTİHAR MI?

Iğdır'da Bağlar Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde silah sesi duyulması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Saat 22.30 sıralarında vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş merkezinin birinci katındaki iş yerinde bir kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay sırasında iş yerinde İ.K. isimli bir erkek şahsın da bulunduğu belirlendi. Polis ekipleri, olay yerinde bulunan İ.K.'yı gözaltına alırken, iş yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.

Yapılan ilk tespitlerde hayatını kaybeden kadının C.I. olduğu belirlendi. C.I.'nın cenazesi, Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde, ateşlenen silahtan çıkan kurşunun iş yerinin camından çıkarak balkon camını da kırdığı tespit edildi.

Polis ekipleri, olayın intihar mı yoksa kasten öldürme mi olduğu yönünde çok yönlü soruşturma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

