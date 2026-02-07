Balıkesir'de peş peşe hissedilen deprem! AFAD'dan açıklama geldi...

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Saat 09.41'de yaşanan depremde kent 3 kere peş peşe sallandı. AFAD depremlere ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Dün yaşanan Erzincan depreminin ardından bugün de Balıkesir'den korkutan haber geldi. Kentte aynı dakika 3 ayrı sarsıntı kaydedildi.

Saat 09.41'de önce 3,5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Acil Durum ve Afet Yönetim Başkanlığı, bu depremin 8,13 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

Bu depremden 10 saniye sonra yine Sındırgı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi. AFAD, bu depremin 6,84 kilometre derinlikte yaşandığını açıkladı.

Sındırgı'da yine 10 saniye sonra bu kez 4 büyüklüğünde üçüncü bir deprem daha yaşandı. Bu depremin 7,87 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Art arda gerçekleşen üç deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

BALIKESİR'DE ARTÇILAR SÜRÜYOR

Sındırgı, 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremler sonrası “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edilmişti.

Ağustos ayından beri devam eden sismik hareketlilik sürerken, ilçede zaman zaman bu büyüklükte depremler meydana geliyor.

