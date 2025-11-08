Salih Güney'den kötü haber: Sevenleri çok üzülecek! Salih Güney'e ne oldu?

"YEŞİLÇAM BİRBİRİNİ SEVER"

Hürriyet'in haberine göre, Yeşilçam dönemine damga vuran isimlerden olan Güney, eski dostlarıyla ilişkilerinin hâlâ sürdüğünü söyledi, "Karşılaştığımız zaman bıraktığımız yerden başlıyoruz. Nebahat Çehre ve Hülya Avşar'la hâlâ görüşüyoruz. Azaldık ama Yeşilçam birbirini sever. Ne kıskançlık ne de saygısızlık olur, o yüzden efsanedir. Kimseyle küslüğüm yok."