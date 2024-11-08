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Babaanne ve dedenin torun kaçırma iddiasında yeni gelişme: Muhsin bebek annesine kavuştu!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde babaanne ve dedesinin 1,5 yaşındaki torunu Muhsin bebeği kaçırdığı iddiasıyla kayıp ilanı bastıran aile günler sonra bebeğine kavuştu.

Babaanne ve dedenin torun kaçırma iddiasında yeni gelişme: Muhsin bebek annesine kavuştu!
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde babaanne ve dedesinin 1,5 yaşındaki torunu Muhsin bebeği kaçırdığı iddiasıyla kayıp ilanı bastıran aile günler sonra bebeğine kavuştu.

Olay, 31 Ekim Perşembe günü saat 22.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Eti Caddesi'nde Özgür (23) ve Melike Sıla Coşkun (20) çiftinin evinde meydana geldi. Hacer ve (45) Muhsin Coşkun (58) çifti torunları Muhsin Coşkun'u görmek için akrabaları Muazzez Dikmen (32) ile birlikte oğlu ve gelininin evine geldi.

Babaanne ve dedenin torun kaçırma iddiasında yeni gelişme: Muhsin bebek annesine kavuştu!

5 aylık hamile olan Melike Sıla Coşkun ile kayınvalidesi Hacer Coşkun arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında Melike Sıla Coşkun yere düştü. Özgür Coşkun, hamile olan eşi ile ilgilendiği sırada babaanne ve dede ile birlikte akrabaları Muhsin bebeği alarak evden ayrıldı.

Çocuğundan haber alamayan Melike Sıla Coşkun, olayı polise haber verdi. Şikayet üzerine polis ekipleri, Hacer ve Muhsin Coşkun'un evine gittiğinde, kimseyi bulamadı. Babaanne ve dedesinin kaçırdığı Muhsin bebeğin bulunması için çalışma başlatıldı. Özgür ve Melike Sıla Coşkun, çocuklarının bulunması için ayrıca kayıp ilanı bastırdı.

Melike Sıla Coşkun, "Geçen perşembe günü eşimle birlikte evimizde otururken zil çaldı, gelen kayınbabam Muhsin Coşkun ve kayınvalidem Hacer Coşkun, 1,5 yaşındaki çocuğumu gözümün önünde alarak gittiler. Ben bu olaya mani olmaya çalıştım; fakat beni de darbettiler. Şimdi çocuğumun hayatından endişe ediyorum. 1 haftadır çocuğuma ulaşamıyorum. Suç duyurusunda bulundum. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi

Babaanne ve dedenin torun kaçırma iddiasında yeni gelişme: Muhsin bebek annesine kavuştu!

'MUHSİN BEBEK ANNESİNE TESLİM EDİLDİ'

Babaannesi ile dedesi tarafından kaçırılan Muhsin bebek, ailesine kavuştu. Aynı isimde olan torununu kaçırmakla suçlanan dede Muhsin Coşkun’un, bugün öğle saatlerinde savcılığa gelerek, bebeği eşinin kardeşinin Eskişehir'deki evinde sakladıklarını ve teslim edeceklerini belirttiği öğrenildi.

Ardından Muhsin bebek saat 20.00 sıralarında babasının dayısı tarafından Eskişehir'den getirilerek, Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliğine teslim edildi. Savcılık talimatı ile Muhsin bebek, annesi M.S.C.'ye teslim edildi. Bebeğin yapılan sağlık kontrolünde ise durumunun iyi olduğu saptandı.

Kaynak: Haber7

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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