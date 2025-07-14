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Baba gözlerine inanamadı: Bebeğin beşiğinin üzerine tavan sıvası düştü!

Ankara'da akıl almaz olay: Bir apartman dairesinde bebek odasının tavan sıvası, bebek beşiğinin üzerine düştü. Olayı gören baba gözlerine inanamadı...

Baba gözlerine inanamadı: Bebeğin beşiğinin üzerine tavan sıvası düştü!
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Baba gözlerine inanamadı: Bebeğin beşiğinin üzerine tavan sıvası düştü!

Ankara'da akıl almaz olay: Bir apartman dairesinde bebek odasının tavan sıvası, bebek beşiğinin üzerine düştü. Olayı gören baba gözlerine inanamadı...

Baba gözlerine inanamadı: Bebeğin beşiğinin üzerine tavan sıvası düştü!

Ankara'da bir apartman dairesinde bebek odasının tavan sıvası, bebek beşiğinin üzerine düştü. Bebek, saniyelerle ölümden döndü.

Olay, 12 Temmuz Cumartesi saat 22.00'de Sincan ilçesindeki Yenikent Semti'nde bir apartman dairesinde meydana geldi.

Baba gözlerine inanamadı: Bebeğin beşiğinin üzerine tavan sıvası düştü!

UYANAN BEBEĞİ EVİN İÇİNDE GEZDİRDİ
Alınan bilgilere göre, baba Ali Aslan 6 aylık bebeğini uyandıktan sonra kucağına aldı.

Aslan'ın bebeğini evin içinde dolaştırdığı esnada bebek odasındaki tavandan kopan parçalar beşiğin üstüne düştü.

Baba gözlerine inanamadı: Bebeğin beşiğinin üzerine tavan sıvası düştü!

Meydana gelen çöküntü korkuya sebep oldu.

Aile, yaşanan olayın binanın yapım aşamasındaki ihmalden kaynaklandığını öne sürerek yetkililere çağrıda bulundu.

Baba gözlerine inanamadı: Bebeğin beşiğinin üzerine tavan sıvası düştü!

"TAVAN KOMPLE BEŞİĞİN ÜSTÜNE ÇÖKTÜ"

Bebeklerinin ölümden döndüğünü ifade eden baba Ali Aslan, "Oturduğumuz evimiz daha 2-3 yıllık bir bina. 12 Temmuz Cumartesi saat 22.00'de 6 aylık bebeğim uyandı, ağlamıştı biraz, kucağıma aldım. Evin içinde 1-2 tur attırırken bebeğin odasındaki tavan komple beşiğin üstüne çöktü. Ev yapılırken işçiliğin iyi yapılmaması, işinin ehli insanlar olmamasından kaynaklandı bu çöküntü. Müteahhitle de görüştük, bize yardım olacağını söyledi. Can kaybı olmaması en büyük mutluluğumuz. Allah korusun iki dakika geç girsem odaya belki çocuğun üzerine beton parçaları düşmüş olacaktı. Gerekli yerlere başvurumuzu da yaptık, gerekli kişilere bilgilerimizi de ettik. Yardımcı olacağını söylediler, bekliyoruz." diye konuştu.

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