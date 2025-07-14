CHP Pendik gençlerle kahvaltıda buluştu: CHP gençliğin her zaman yanında

Yoğun katılımın olduğu programda, İstanbul İl Başkanı Sayın Erdem Kara, mevcut siyasi gündemin zorluklarının farkında olduklarını belirterek, bu zorlu sürecin üstesinden gençliğin kararlılığı ve örgütlü yapısıyla gelineceğine vurgu yaptı.
Pendik İlçe Başkanı Sayın Niyazi Güneri ise konuşmasında, CHP Pendik Gençliği’nin her zaman yanında olduğunu ve her türlü desteği sunmaya devam edeceklerini ifade etti.
CHP Pendik Gençlik Kolu Başkanı İsmail Dağdelen ise yaptığı konuşmada, Pendik’te güçlü, dayanışma içinde ve mücadeleci bir gençlik yapısı kurma kararlılığını dile getirerek, bugün atılan bu adımın, gelecekteki büyük örgütlü başarıların başlangıcı olduğunu söyledi.
Gençliğin enerjisi, umudu ve inancı ile Pendik’te daha aydınlık yarınlara yürüyoruz!