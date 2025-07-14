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CHP Pendik gençlerle kahvaltıda buluştu: CHP gençliğin her zaman yanında

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CHP Pendik gençlerle kahvaltıda buluştu: CHP gençliğin her zaman yanında
Cumhuriyet Halk Partisi Pendik Gençlik Kolları tarafından düzenlenen kahvaltı etkinliğinde partimizin genç neferleri bir araya geldi.
CHP Pendik gençlerle kahvaltıda buluştu: CHP gençliğin her zaman yanında 1 15

Yoğun katılımın olduğu programda, İstanbul İl Başkanı Sayın Erdem Kara, mevcut siyasi gündemin zorluklarının farkında olduklarını belirterek, bu zorlu sürecin üstesinden gençliğin kararlılığı ve örgütlü yapısıyla gelineceğine vurgu yaptı.

CHP Pendik gençlerle kahvaltıda buluştu: CHP gençliğin her zaman yanında 2 25

Pendik İlçe Başkanı Sayın Niyazi Güneri ise konuşmasında, CHP Pendik Gençliği’nin her zaman yanında olduğunu ve her türlü desteği sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

CHP Pendik gençlerle kahvaltıda buluştu: CHP gençliğin her zaman yanında 3 35

CHP Pendik Gençlik Kolu Başkanı İsmail Dağdelen ise yaptığı konuşmada, Pendik’te güçlü, dayanışma içinde ve mücadeleci bir gençlik yapısı kurma kararlılığını dile getirerek, bugün atılan bu adımın, gelecekteki büyük örgütlü başarıların başlangıcı olduğunu söyledi.

CHP Pendik gençlerle kahvaltıda buluştu: CHP gençliğin her zaman yanında 4 45

Gençliğin enerjisi, umudu ve inancı ile Pendik’te daha aydınlık yarınlara yürüyoruz!

CHP Pendik gençlerle kahvaltıda buluştu: CHP gençliğin her zaman yanında 5 55
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