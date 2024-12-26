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Merkez Bankasının faiz kararı altın fiyatlarını etkiler mi? Altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Aralık 2024 güncel altın fiyatları

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Merkez Bankasının faiz kararı altın fiyatlarını etkiler mi? Altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Aralık 2024 güncel altın fiyatları
Merkez Bankasının bugün açıklayacağı faiz kararı ile uzun zamandır ilk defa düşüş yapması beklenirken bu durum altın fiyatlarını nasıl etkileyeceği merak edilmeye başlandı. peki bugün altın fiyatları ne kadar çıkıyor mu düşüyor mu? İşte 26 Aralık 2024 Perşembe güncel altın fiyatları.
Merkez Bankasının faiz kararı altın fiyatlarını etkiler mi? Altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Aralık 2024 güncel altın fiyatları 1 110

GRAM ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 2.978,22

SATIŞ(TL) 2.978,68

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.963,23 0,52 %

Merkez Bankasının faiz kararı altın fiyatlarını etkiler mi? Altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Aralık 2024 güncel altın fiyatları 2 210

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.857,00

SATIŞ(TL) 4.948,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.928,00 0,41 %

Merkez Bankasının faiz kararı altın fiyatlarını etkiler mi? Altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Aralık 2024 güncel altın fiyatları 3 310

YARIM ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 9.713,00

SATIŞ(TL) 9.895,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 9.857,00 0,39 %

Merkez Bankasının faiz kararı altın fiyatlarını etkiler mi? Altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Aralık 2024 güncel altın fiyatları 4 410

TAM ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 19.197,42

SATIŞ(TL) 19.574,46

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.582,80 -0,04 %

Merkez Bankasının faiz kararı altın fiyatlarını etkiler mi? Altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Aralık 2024 güncel altın fiyatları 5 510

CUMHURİYET ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 19.397,00

SATIŞ(TL) 19.716,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.638,00 0,40 %

Merkez Bankasının faiz kararı altın fiyatlarını etkiler mi? Altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Aralık 2024 güncel altın fiyatları 6 610

REŞAT ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 19.424,47

SATIŞ(TL) 19.762,95

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.638,00 0,64 %

Merkez Bankasının faiz kararı altın fiyatlarını etkiler mi? Altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Aralık 2024 güncel altın fiyatları 7 710

22 AYAR ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 2.734,09

SATIŞ(TL) 2.889,20

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.875,71 0,47 %

Merkez Bankasının faiz kararı altın fiyatlarını etkiler mi? Altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Aralık 2024 güncel altın fiyatları 8 810

14 AYAR ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 1.623,72

SATIŞ(TL) 2.466,54

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.457,33 0,37 %

Merkez Bankasının faiz kararı altın fiyatlarını etkiler mi? Altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Aralık 2024 güncel altın fiyatları 9 910

KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 84.850,00

SATIŞ(USD) 84.900,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 84.900,00 0,00 %

Merkez Bankasının faiz kararı altın fiyatlarını etkiler mi? Altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Aralık 2024 güncel altın fiyatları 10 1010

ONS ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 2.625,19

SATIŞ(USD) 2.625,63

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.616,65 0,34 %

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