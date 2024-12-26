Merkez Bankasının faiz kararı altın fiyatlarını etkiler mi? Altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Aralık 2024 güncel altın fiyatları

Merkez Bankasının bugün açıklayacağı faiz kararı ile uzun zamandır ilk defa düşüş yapması beklenirken bu durum altın fiyatlarını nasıl etkileyeceği merak edilmeye başlandı. peki bugün altın fiyatları ne kadar çıkıyor mu düşüyor mu? İşte 26 Aralık 2024 Perşembe güncel altın fiyatları.

1 10 GRAM ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 2.978,22 SATIŞ(TL) 2.978,68 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.963,23 0,52 % 2 10 ÇEYREK ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 4.857,00 SATIŞ(TL) 4.948,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.928,00 0,41 % 3 10 YARIM ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 9.713,00 SATIŞ(TL) 9.895,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 9.857,00 0,39 % 4 10 TAM ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 19.197,42 SATIŞ(TL) 19.574,46 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.582,80 -0,04 % 5 10 CUMHURİYET ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 19.397,00 SATIŞ(TL) 19.716,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.638,00 0,40 % 6 10 REŞAT ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 19.424,47 SATIŞ(TL) 19.762,95 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.638,00 0,64 % 7 10 22 AYAR ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 2.734,09 SATIŞ(TL) 2.889,20 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.875,71 0,47 % 8 10 14 AYAR ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 1.623,72 SATIŞ(TL) 2.466,54 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.457,33 0,37 % 9 10 KÜLÇE ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 84.850,00 SATIŞ(USD) 84.900,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 84.900,00 0,00 % 10 10 ONS ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 2.625,19 SATIŞ(USD) 2.625,63 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.616,65 0,34 %



