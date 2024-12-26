Merkez Bankasının faiz kararı altın fiyatlarını etkiler mi? Altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Aralık 2024 güncel altın fiyatları
Merkez Bankasının faiz kararı altın fiyatlarını etkiler mi? Altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Aralık 2024 güncel altın fiyatları
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Merkez Bankasının bugün açıklayacağı faiz kararı ile uzun zamandır ilk defa düşüş yapması beklenirken bu durum altın fiyatlarını nasıl etkileyeceği merak edilmeye başlandı. peki bugün altın fiyatları ne kadar çıkıyor mu düşüyor mu? İşte 26 Aralık 2024 Perşembe güncel altın fiyatları.