Resmi Gazete’de yayımlandı: Ek ders ücretlerine yeni düzenleme!

Resmi Gazete’de yayımlandı: Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’da düzenleme yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre ek ders ücretlerine yeni düzenleme geliyor. Buna göre öğretmenlerin belirlenen oranlarda artırımlı ödenmesi öngörülen ek ders ücretleri, haftada aylık karşılığı ders görevlerinin tamamlanması şartıyla, bu görevlerin haftanın hangi çalışma gününde yerine getirildiğine bakılmaksızın, artırım oranı yüksek olandan başlanarak ödenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’da düzenleme yapıldı.

Öğretmenlerin belirlenen oranlarda artırımlı ödenmesi öngörülen ek ders ücretleri, haftada aylık karşılığı ders görevlerinin tamamlanması şartıyla bu görevlerin haftanın hangi çalışma gününde yerine getirildiğine bakılmaksızın, artırım oranı yüksek olandan başlanarak ödenecek.

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’da düzenlemeye gidildi.

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Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 6’ncı maddesine, “657 sayılı Kanun’un 176’ncı maddesiyle belirlenen oranlarda artırımlı ödenmesi öngörülen ek ders ücretleri, haftada aylık karşılığı ders görevlerinin tamamlanması şartıyla, bu görevlerin haftanın hangi çalışma gününde yerine getirildiğine bakılmaksızın, artırım oranı yüksek olandan başlanarak ödenir” fıkrası eklendi.

BİR SAAT EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?

Öğretmenlerin ek ders ücretleri şöyle:

1. Gündüz öğretimi (lisans mezunu)

Brüt: 141,07 TL

Net (Yüzde 15 kesinti): 119,91 TL

Net (Yüzde 20 kesinti): 112,85 TL

2. Yarıyıl, gece ve cumartesi-pazar dersleri (lisans mezunu)

Brüt: 151,15 TL

Net (Yüzde 15 kesinti): 128,47 TL

Net (Yüzde 20 kesinti): 121,92 TL

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