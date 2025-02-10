Otele çağırdığı eskort kabusu oldu! Elektro şokla bayıltıp ceplerini boşalttı, ardından bıçakla saldırdı
Yayınlanma:
10 Şubat 2025 12:00
İstanbul'da yaşayan 41 yaşındaki Süleyman K. sosyal medyadan görüp beğendiği bir eskortu Şişli'de bulunan lüks bir otele davet etti. "Gördüğüm resimden farklısın" diyerek geri göndermek istemesi üzerine eskort tarafından Elektro şokla bayıltıp ceplerini boşalttı, ardından bıçakla saldırarak olay yerinden kaçtı.
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OTELE ÇAĞIRDIĞI ESKORT HAYATIN ŞOKUNU YAŞATTI
Son dakika haberi: İstanbul'da yaşayan Süleyman K.(41) 31 Ekim gecesi sosyal medyadan görüp beğendiği eskort E.Ç'i (28) Şişli'deki lüks otele davet etti.
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Reddedilen E.Ç., çantasında getirdiği elektroşok cihazıyla adama saldırdı. Neye uğradığını şaşıran Süleyman K., sersemleyip kendinden geçti.
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PARALARI ÇALIP BIÇAK ÇEKTİ
Kendine geldikten sonra odayı kontrol ettiğinde ise 30 bin TL ve 500 Pound parasının olmadığını gören talihsiz adam, E.Ç.'ye hesap sordu.
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Tam teçhizatlı gelen E.Ç., bu sefer bıçakla saldırıda bulunarak adamı elinden yaralayıp oteli terk etti. Hem parası çalınan hem de saldırıya uğrayan Süleyman K., savcılığa koşarak şikayetçi oldu.
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ESKORT TUTUKLANDI
Gözaltına alınıp ifadesi alınan E.Ç., olayı bambaşka anlattı. E. Ç., Sosyal medyadan tanışarak buluştuklarını, otel odasında uyuşturucu madde bulunduğunu ve Süleyman K.'nın kendisine cinsel tacizde bulduğu esnada aralarında çıkan arbedede odada bulunan parayı alıp kaçtığını söyledi.
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Bıçak ve elektroşok iddialarını da reddetti. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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BİR AY SONRA ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ
Şikayetten bir ay sonra Süleyman k., savcılığa tekrar gelerek olay günü alkollü olmaları nedeniyle tartışma yaşandığı, yaralama ve hırsızlık olayının olmadığını ileri sürerek şikayetinden vazgeçti.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iddianame düzenlendi. İddianamede, olay yerinde elektroşok cihazı bulunduğu, adli tıp kurumundan alınan rapora göre de Süleyman K., yaralandığı belirtildi.
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15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Her ne kadar şikayetten vazgeçilmiş ise de şüpheli E.Ç:'nin üzerine atılı "Konutta geceleyin silahla yağma" suçunu işlediğinin sabit olduğundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi. Şüphelinin yargılaması İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak.