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Otele çağırdığı eskort kabusu oldu! Elektro şokla bayıltıp ceplerini boşalttı, ardından bıçakla saldırdı

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Otele çağırdığı eskort kabusu oldu! Elektro şokla bayıltıp ceplerini boşalttı, ardından bıçakla saldırdı
İstanbul'da yaşayan 41 yaşındaki Süleyman K. sosyal medyadan görüp beğendiği bir eskortu Şişli'de bulunan lüks bir otele davet etti. "Gördüğüm resimden farklısın" diyerek geri göndermek istemesi üzerine eskort tarafından Elektro şokla bayıltıp ceplerini boşalttı, ardından bıçakla saldırarak olay yerinden kaçtı.
Otele çağırdığı eskort kabusu oldu! Elektro şokla bayıltıp ceplerini boşalttı, ardından bıçakla saldırdı 1 19

OTELE ÇAĞIRDIĞI ESKORT HAYATIN ŞOKUNU YAŞATTI

Son dakika haberi: İstanbul'da yaşayan Süleyman K.(41) 31 Ekim gecesi sosyal medyadan görüp beğendiği eskort E.Ç'i (28) Şişli'deki lüks otele davet etti.

Otele çağırdığı eskort kabusu oldu! Elektro şokla bayıltıp ceplerini boşalttı, ardından bıçakla saldırdı 2 29

Reddedilen E.Ç., çantasında getirdiği elektroşok cihazıyla adama saldırdı. Neye uğradığını şaşıran Süleyman K., sersemleyip kendinden geçti.

Otele çağırdığı eskort kabusu oldu! Elektro şokla bayıltıp ceplerini boşalttı, ardından bıçakla saldırdı 3 39

PARALARI ÇALIP BIÇAK ÇEKTİ

Kendine geldikten sonra odayı kontrol ettiğinde ise 30 bin TL ve 500 Pound parasının olmadığını gören talihsiz adam, E.Ç.'ye hesap sordu.

Otele çağırdığı eskort kabusu oldu! Elektro şokla bayıltıp ceplerini boşalttı, ardından bıçakla saldırdı 4 49

Tam teçhizatlı gelen E.Ç., bu sefer bıçakla saldırıda bulunarak adamı elinden yaralayıp oteli terk etti. Hem parası çalınan hem de saldırıya uğrayan Süleyman K., savcılığa koşarak şikayetçi oldu.

Otele çağırdığı eskort kabusu oldu! Elektro şokla bayıltıp ceplerini boşalttı, ardından bıçakla saldırdı 5 59

ESKORT TUTUKLANDI

Gözaltına alınıp ifadesi alınan E.Ç., olayı bambaşka anlattı. E. Ç., Sosyal medyadan tanışarak buluştuklarını, otel odasında uyuşturucu madde bulunduğunu ve Süleyman K.'nın kendisine cinsel tacizde bulduğu esnada aralarında çıkan arbedede odada bulunan parayı alıp kaçtığını söyledi.

Otele çağırdığı eskort kabusu oldu! Elektro şokla bayıltıp ceplerini boşalttı, ardından bıçakla saldırdı 6 69

Bıçak ve elektroşok iddialarını da reddetti. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Otele çağırdığı eskort kabusu oldu! Elektro şokla bayıltıp ceplerini boşalttı, ardından bıçakla saldırdı 7 79

BİR AY SONRA ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ

Şikayetten bir ay sonra Süleyman k., savcılığa tekrar gelerek olay günü alkollü olmaları nedeniyle tartışma yaşandığı, yaralama ve hırsızlık olayının olmadığını ileri sürerek şikayetinden vazgeçti.

Otele çağırdığı eskort kabusu oldu! Elektro şokla bayıltıp ceplerini boşalttı, ardından bıçakla saldırdı 8 89

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iddianame düzenlendi. İddianamede, olay yerinde elektroşok cihazı bulunduğu, adli tıp kurumundan alınan rapora göre de Süleyman K., yaralandığı belirtildi.

Otele çağırdığı eskort kabusu oldu! Elektro şokla bayıltıp ceplerini boşalttı, ardından bıçakla saldırdı 9 99

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Her ne kadar şikayetten vazgeçilmiş ise de şüpheli E.Ç:'nin üzerine atılı "Konutta geceleyin silahla yağma" suçunu işlediğinin sabit olduğundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi. Şüphelinin yargılaması İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak.

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